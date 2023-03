Todos podemos ayudar: dona alimentos, ropa y otros artículos para los damnificados por las lluvias intensas

La campaña “Perú da la mano”, que busca ayudar a las familias afectadas por las lluvias intensas e inundaciones en el país, ha logrado recaudar hasta el momento 142 000 soles, informó Manuel Guapaya, secretario general de Cáritas.



En una entrevista con RPP, dijo que, de esa cifra, ya han entregado 118 000 soles en forma de productos y dinero. Además, detalló que vienen recolectando 46 toneladas de donaciones, de los cuales 38 fueron distribuidas entre las familias afectadas.



"Este es un trabajo que no debería detenerse. La solidaridad de la gente puede permitir que cubramos [todas las necesidades de las personas damnificadas]", expresó.



Por su parte, Jair Torres, encargado de Cáritas para esta campaña, señaló que hay tiempo para seguir colaborando hasta el 12 de abril.



“Perú da la mano”, una campaña de Cáritas del Perú y el Grupo RPP, busca recolectar alimentos no perecibles (fideos, azúcar, aceite, avena, conservas, etc.), materiales de construcción y/o equipos (palas, lampas, picos, plástico para viviendas, carpas, calaminas, motobombas, entre otros), artículos de higiene (jabón, baldes, papeles higiénicos, etc.), ropa y calzado nuevos.



El punto de acopio serán los almacenes de Cáritas del Perú ubicados en Calle Omicrón 492 – Callao, altura de la cuadra 58 de la Av. Colonial. De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.