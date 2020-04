Traslados humanitarios de Lambayeque: Se inscriben más de 8 mil personas, pero solo trasladarán a 500

Traslados humanitarios desde Lima a Chiclayo | Fuente: RPP Noticias

El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, anunció que solo se realizará el traslado humanitario de 500 personas desde la ciudad de Lima a Chiclayo, porque la entidad regional no cuenta con presupuesto para brindar hospedaje y alimentación a más personas.

La autoridad precisó que se inscribieron 8 mil ciudadanos a través del aplicativo que habilitó el gobierno regional durante los dos últimos días. Sin embargo, se realizó una depuración para priorizar a los adultos mayores, madres gestantes, mujeres gestantes, niños y estudiantes universitarios que realizaron un intercambio estudiantil en Estados Unidos.

“Primero, están viniendo los que han recibido certificación del Ministerio de Salud, que han estado cumpliendo su cuarentena. Tienen que pasar un tamiz y los que dan positivo, no viajan. Veremos si tenemos caja o no. Pero comunicaremos esto a la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). Si no nos dan dinero, no es culpa nuestra”, expresó.

Lozano Centurión dijo que han recibido llamadas desde la selva, Tacna, Arequipa, Cañaris e Incahuasi, estos últimos distritos de Lambayeque, para apoyos de traslados humanitarios. Pero por ahora, solo se ha autorizado los viajes de Lima a Chiclayo.

También remarcó que son pocos los hoteles que quieren albergar a grupos tan numerosos de personas, porque temen que se desate una contaminación y, por ahora, no hay espacios para albergar a más ciudadanos.