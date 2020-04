Familiares duermen en veredas | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Más de una decena de familiares de pacientes internados en el Hospital Regional de Lambayeque por la COVID-19 duermen en la calle, sobre cartones puestos en las veredas, a la espera de noticias de sus seres queridos, según constató un equipo de RPP Noticias.

Algunos pasaron más de 24 horas frente al hospital con la esperanza de hablar con los médicos que atienden a sus parientes.

Según contaron algunos familiares, estos llevan comida hasta el lugar o coordinan con los vecinos de la zona para que les preparen alimentos. Son muchas las personas que llevan varios días en esta situación.

Incluso, una vecina de la zona, en un gesto de apoyo, colocó un punto de energía eléctrica afuera de su vivienda para estas personas carguen su celular. "Se cargan celulares gratis", dice un cartel.

Las personas llegan de diferentes distritos de Lambayeque y aunque las autoridades les piden que se retiren, afirman que no pueden hacerlo, porque no hay movilidad. Ellos no pierden la esperanza de que sus familiares sean dados de alta y retornen a sus casas venciendo la enfermedad.