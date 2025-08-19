Últimas Noticias
Trujillo: PNP revela que todos los detenidos por el caso de la detonación en la avenida Perú fueron liberados

Por el momento no se tienen personas detenidas por el caso de la explosión del pasado jueves 14 de agosto, el cual ha dejado al menos 90 viviendas afectadas y, en su momento, siete heridos.

Cuatro personas que fueron detenidas por el caso de la detonación de una gran carga explosiva en la avenida Perú, en Trujillo, región La Libertad, han sido liberados por los operadores de justicia.

Así lo ha revelado el comandante general de la Policía, Victor Zanabria, en alusión a una decisión del Ministerio Público sobre la situación legal de los intervenidos, quienes fueron dos adolescentes, un adulto y un taxista, este último quien fue captado en cámaras de seguridad antes de la explosión movilizando a dos hombres que presuntamente fueron los de que detonaron las dinamitas.

Según refirió la autoridad policial, en el caso del taxista se logró su liberación debido a que este refirió que solo realizó su trabajo y desconocía a los pasajeros, así como que se iba a dar la detonacion, lo cual para la Policía no es prueba o excusa contundente.

Asimismo, en el caso del otro adulto detenido, RPP conoció que su defensa legal precisó que fue intervenido al ser captado corriendo cerca del lugar antes de la explosión. Según refirió el detenido, este se dirigía a comprar cigarros en una tienda, lo cual se probó a través de un pago por aplicativo.

Junto con este último fueron intervenidos en su momento también dos adolescentes, a quienes se les vinculó en el caso ya que presuntamente se les incautó dinamitas similares a la que se detonó en la avenida Perú.

Por el momento no se tienen personas detenidas por el caso de la explosión del pasado jueves 14 de agosto, el cual ha dejado al menos 90 viviendas afectadas y, en su momento, siete heridos. Por lo pronto, continúan las diligencias sobre el caso, el cual fue señalado por la Policía que se gestó por conflictos entre las  organizaciones criminales 'Los Pulpos' y 'La Jauría'.

