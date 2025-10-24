Trujillo: Policía resguarda rutas de empresas de transporte urbano ante denuncias de extorsión

En diálogo con RPP, el coronel Jorge Porras, jefe de la División de Orden Público y Seguridad, señaló que han tomado acciones ante las amenazas contra transportistas.

La Policía de Trujillo anunció que vienen resguardando las rutas que siguen las empresas de transporte urbano de la ciudad, tras la última denuncia por extorsión presentada por la línea de buses 'Esperanza Express', en la que uno de sus vehículos fue objeto de un atentado a balazos.

En diálogo con RPP, el coronel Jorge Porras, jefe de la División de Orden Público y Seguridad, señaló que han tomado acciones ante las amenazas contra transportistas.

En las rutas la Policía de Tránsito, así como Escuadrón de Emergencia, son las unidades asignadas para responder ante alguna emergencia. La Policía sostuvo que es indispensable asentar una denuncia ante cualquier acto delictivo.