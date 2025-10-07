Ucayali: otras 160 personas retornarán a Purús con vuelo humanitario este viernes y sábado

Estas personas permanecen varadas en la ciudad de Pucallpa desde hace varios meses debido a la falta de vuelos humanitarios, según informó la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (FECONAPU).

A través del Rotafono, Roy Jijida Nonato, presidente de FECONAPU, explicó que inicialmente eran más de 200 las personas que esperaban conseguir un cupo en los vuelos gestionados por las Fuerzas Armadas. Tras varias gestiones con el Ejecutivo, se confirmaron cuatro vuelos humanitarios para esta semana. En los dos primero vuelos fueron 40 personas y este fin de semana ingresaran 160 personas.

Purús es una provincia a la que solo se puede acceder por vía aérea. Los viajes se realizan a través de los vuelos de la Fuerza Aérea o mediante vuelos comerciales subsidiados por el Estado; sin embargo, estos últimos no tienen disponibilidad hasta noviembre y solo permiten el ingreso de un máximo de 12 personas por vuelo.