Desde sus primeros pasos en el sector público, Beatriz Merino ha dado muestras de un doble compromiso: con la modernización de nuestro sistema económico y con la consolidación de nuestra democracia. Se puede decir a propósito de ella que encarna los valores de un liberalismo integral, es decir la exigencia de libertad económica pero a la vez de más derechos y más combate contra lo que afecta la dignidad de los seres humanos: la discriminación, el abuso y la pobreza. Como Superintendente de la Sunat, congresista, Primera Ministra y Defensora del Pueblo ha intentado reformar y mejorar el funcionamiento del aparato del Estado, cuya razón de ser es el servicio a los ciudadanos. Por eso importa prestar atención a un artículo suyo publicado en el diario El Comercio, bajo el curioso título de “El poncho no tiene bolsillos”.

Beatriz Merino lamenta que todos los gobernantes se hayan equivocado, “sin importar su ideología, al no comprender que los conflictos son un indicador claro de las fallas del gobierno, del mercado y de la gobernanza”. Merino afirma que cuando no se respetan los contratos suscritos de buena fe y no hay vocación de diálogo, pues, “fallamos todos, Estado, empresa, comunidades y ciudadanos”. La ex primera ministra se focaliza en lo que viene sucediendo en Las Bambas y sostiene que la solución no pasa por comisiones de expertos (que a veces ni siquiera conocen la zona concernida), sino en el involucramiento de la población y en acción antes de que se inicien los proyectos.

“Es inaceptable que una comunidad tenga que rogar (a privados) por servicios de agua, salud, educación, carreteras… cuando es claro que eso es parte de las obligaciones estatales”, afirma. Y concluye: “No todo es cuestión de dinero”, el respeto a los ciudadanos y la satisfacción de necesidades “se hacen vigentes en las políticas… con enfoque de derechos”.

