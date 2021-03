Unicef en Perú: “Tenemos que abogar por una reapertura progresiva, ordenada y voluntaria de las escuelas”

“Un año sin escuela física es gravísimo”, alertó Ana Mendoza. | Fuente: Andina

Ana Mendoza, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Perú, planteó la necesidad de que se retomen las clases presenciales en las escuelas del país, debido a que un gran sector de la población no tiene acceso a las clases remotas.

En Ampliación de Noticias, la representante de Unicef en Perú alertó que 400 mil niños y adolescentes están en riesgo de abandonar sus estudios por la pandemia de la COVID-19, ya que no pueden estudiar desde casa por diversos motivos, como falta de cobertura de internet o acceso a la electricidad.

“Las poblaciones vulnerables son las que se están quedando atrás por no volver a las aulas. Se ha hecho un esfuerzo muy importante, muy loable, de educación a distancia a través del programa Aprendo en Casa, pero es de sentido común y para todos claro que no puede sustituir a la educación presencial, porque a la escuela no vamos solo a aprender, vamos a socializarnos”, comentó.

“Hay 245 mil estudiantes que han abandonado sus estudios este año, pero se calcula que hay unos 400 mil en total que están en riesgo de abandonar. Es muy difícil las clases, no hay cobertura en todo el país, no hay electricidad. Es muy difícil tener a los niños en casa tratando de que se conecten hoy a la escuela”, manifestó.

Reapertura de escuelas

Ana Mendoza planteó, en ese sentido, que se evalúe el retorno progresivo, ordenado y voluntario a las escuelas, teniendo en cuenta que hay otras actividades que se han reactivado en plena pandemia de la COVID-19.

“Se ha demostrado que las escuelas son lugares seguros, no hay una alta tasa de contagio. Y realmente tenemos que reflexionar como sociedad. Cómo puede ser posible que tengamos abiertos los centros comerciales, los restaurantes, los bares, los casinos; y no tengamos abiertas las escuelas”, señaló.

“Tenemos que reflexionar, tenemos que abogar por una reapertura progresiva, flexible, ordenada, voluntaria, comenzando por los lugares más vulnerable. Estamos condenado a la miseria a un grupo grande de niños, niñas y adolescentes, por no abrir las escuelas por más de un año”, sentenció.

