El abogado José Palomino continuó su defensa del presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República. | Fuente: Andina

Luego de retomarse la sesión del Pleno, el abogado constitucionalista José Félix Palomino, encargado de defender al presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República este lunes 28, continuó con su presentación en la que detalló las razones por las cuales no debe proceder la segunda moción de vacancia presidencial por incapacidad moral.

El defensor del mandatario afirmó que, entre los puntos recogidos por el documento, "se repiten algunos hechos y cuestionamientos" ya señalados en la primera moción de vacancia presidencial, que fue presentada el 25 de noviembre de 2021.

Como ejemplo, apuntó que cuestionarle al presidente Pedro Castillo las designaciones de siete ministros de Estado —un argumento que en noviembre pasado fue "examinado y archivado en el Congreso"— no son motivo para justificar una vacancia, pues estos mismos obtuvieron el voto de confianza del Legislativo.

"Estos cuestionamientos no tienen sustento valedero (...). Debemos ser enfáticos en señalar que no tiene sentido volver a utilizar los mismos argumentos en un segundo pedido de vacancia, ya que ello vulnera abiertamente el derecho a no revivir procesos ya fenecidos y a no ser juzgado dos veces por un mismo hecho", indicó Palomino.

Luego, agregó: "No se puede ahora cuestionar [a los ministros designados], porque esto vulnera el debido proceso en sede parlamentaria. Sería Vidaurre contra Vidaurre, el Congreso contra el propio Congreso".

Sobre los ascensos policiales, los 20 mil dólares de Bruno Pacheco y otros hechos

Asimismo, el abogado del presidente Pedro Castillo se refirió a algunos hechos que, según su defensa, "se refieren a actuaciones de otras personas" y no involucran al Jefe de Estado.

Entre los puntos que Palomino tocó durante su defensa, resaltó aquel en que se le imputa al mandatario estar implicado en el "pedido de soborno para ascensos policilales". "En la moción, las personas referidas están siendo investigadas por el Ministerio Público y han declarado ante el Congreso. Con mayor razón, la responsabilidad penal es individual", manifestó.

Frente al "silencio del presidente Castillo ante el hallazgo de los fiscales de 20 mil dólares en el baño de [exsecretario de secretario general de la Presidencia de la República] Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno", el letrado argumentó que tampoco es una razón válida para una vacancia. "Tal hecho está siendo investigado por el Ministerio Público, en cuyo caso se ha dispuesto darles todas las facilidades para el ingreso a Palacio de Gobierno, y además se ha entregado la documentación, videos y lista de testigos", dijo.

Añadió que si el presidente Pedro Castillo no se ha pronunciado sobre tal caso, se debe a que es "un hecho que la Fiscalía competente se encuentra investigando". "Asimismo, reiteramos que hablamos de actos de terceros en los que nada tiene que ver el presidente", mencionó.

En cuanto al exchofer presidencial Eric Huaymana, quien según la moción de vacancia presidencial depositó 20 mil soles a Bruno Pacheco, Palomino puntualizó que "la persona en mención nunca ha sido chofer del presidente". "Y quien debe responder es justamente el chofer, no se puede ser más papista que el Papa", sostuvo.

El constitucionalista también afirmó que al Jefe de Estado no le corresponde "responder" por la filtración de pruebas de docentes, supuestamente realizado por la hija del exministro de Educación Carlos Gallardo, ni tampoco por el pago de 40 mil soles que se supone hicieron dirigentes de Perú Libre a "hackers por haber borrado información". "El presidente no puede responder por acto de terceros. No ha sido ni es dirigente de Perú Libre", manifestó.

"Gran parte del pedido de vacancia se ha elaborado considerando hechos que son materia de investigación en el Ministerio Público. Se ha identificado un total de siete supuestos relatados en la moción. A la vista de esto, todos los casos que se indican se encuentran en la fase de investigación preliminar. Es decir, los fiscales ni siquiera han denunciado al Poder Judicial y mucho menos han formulado acusación", agregó.

El "gabinete en las sombras", las reuniones en Breña y el caso de Karelim López

En su argumentación, el abogado del presidente Pedro Castillo aseveró que "ningún fiscal ha mencionado" que el mandatario haya "incurrido en dichos actos [de corrupción]".

"No existen mentiras ni contradicciones en las carpetas fiscales. En ese orden de consideraciones, la moción de vacancia únicamente ha recogido el debate general en los medios de comunicaciones, quienes hablan de supuestas mentiras y contradicciones", dijo.

Seguidamente, José Félix Palomino se refirió a la "existencia de un gabinete paralelo" en el Gobierno del mandatario. "El presidente niega la existencia de un gabinete paralelo o en la sombra. La Presidencia de la República solamente tiene un conjunto de asesores que no ejercen funciones ministeriales", subrayó.

"Igualmente, este proceso se encuentra en investigación preliminar y en la carpeta fiscal, el supuesto denunciante, Juan Carlos Ramírez Rodríguez, ha señalado que su firma ha sido falsificada (...) No tiene ningún asidero que se hable de un gabinete en la sombra. Se trata de un mito inventado por ciertas personas con el objetivo de perjudicar al presidente", añadió.

En cuanto a las "reuniones secretas" que el mandatario "sostenía con proveedores del Estado en casa de Breña", el abogado puntualizó que "el despacho presidencial se encuentra en Palacio de Gobierno". Para él, la vivienda en el distrito limeño es "un domicilio particular" y, por lo tanto, "es imposible que tenga una relación de visitas". "Las personas que indica la moción de vacancia no han sido atendidas en dicho domicilio", sostuvo.

Otro punto que recogió fue el de la empresa de Karelim López que ganó una millonaria licitación con el Estado. "El presidente no participa en procesos de contratación pública, no es miembro de ningún comité de selección. Tampoco puede ordenar que se elijan a determinadas personas", explicó.

"La ley de contratación del Estado establece que es el comité de selección autónomo y ellos son los responsables de realizar los procesos de licitación. Quienes deben responder son los funcionarios que participaron en dicho proceso que, como es de conocimiento público, ya fue resuelto", agregó.

Otros puntos recogidos por la moción de vacancia presidencial —como la fiesta de la hija del presidente organizada por un aspirante a colaborador eficaz, el intercambio de Pedro Castillo con el excomandante general del Ejército José Vizcarra y la reunión con Karelim López, el gerente de Petroperú y el mandtario— fueron desestimados por el abogado como "una lista de mitos que han sido difundidos por cierto sector de la prensa".

El "delito de traición a la patria", estar preparado para gobernar el país y la designación de Daniel Salaverry

Hacia el final de su presentación, el abogado José Félix Palomino se refirió al punto en el que se indica que el presidente Pedro Castillo habría incurrido en el "delito de traición a la patria" por sus declaraciones de dar una salida al mar a Bolivia. "El presidente jamás refirió que Bolivia tenga acceso al mar con soberanía. No existe palabra, ninguna expresión, acto concreto, plan o documento que ponga en peligro nuestra soberanía territorial", alegó.

Además, precisó que "esto ha sido tocado" por expresidentes como "Alberto Fujimori" y "Alan García". "Y en ninguna parte del globo terráqueo esto constituiría el delito de traición a la patria. Todo delito de traición a la patria debe tener una condena. Si no hay condena, no hay delito, y como tal no puede ser argumento para una vacancia presidencial", indicó.

Después, sostuvo que la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Petroperú fue "legal", pues "la norma establece que el integrante debe tener reconocidas capacidades técnicas y profesional en la materia a desempeñar, en ese orden de ideas, no se exige experiencia en hidrocarburos".

En torno al punto que menciona que el presidente Castillo reconoce no estar preparado para gobernar el país, Palomino explicó el mandtario "nunca ha declarado" aquello. "Cierto sector de la prensa ha tergiversado sus palabras", indicó. Y arguyó que el "presidente no es un político tradicional" y "hoy ocupa la Presidencia de la República con humildad".

Finalmente, el abogado constitucionalista afirmó: "El mandato presidencial es de cinco años y debe respetarse el derecho a elegir y ser elegido". Y, más adelante, solicitó el "archivo definitivo" de la segunda moción de vacancia presidencial.

