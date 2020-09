“Hoy me presento ante ustedes a pesar que muchas personas me dijeron que no lo haga”, señaló el presidente al llegar al pleno. | Fuente: Andina

Esta mañana, el presidente Martín Vizcarra y su abogado, Roberto Pereira, acudieron al Congreso de la República en el marco del debate de la vacancia presidencial aprobada en primera instancia.

Tras un breve mensaje otorgado por el jefe de Estado, el legislador empezó su presentación por un periodo de 45 minutos, en los que manifestó su confianza en los parlamentarios democráticos y su capacidad de llevar a cabo un debate racional.

“La vacancia no es un mecanismo de control político. (…)Todos los autores que han trabajado el tema han coincidido en que es una causa de mucho riesgo, existe una tentación por tratar de utilizarla de manera desbordada”, señaló.

En la misma línea, se refirió a los audios que involucran al mandatario y sostuvo que no se sabe cómo llegaron estos a las manos del congresista que los expuso. “Son una base fáctica que evidencia una total incertidumbre, un material que en cualquier proceso y procedimiento podría ser tachado como inválido. No digo que es prueba ilícita, sino que es prueba ilegal”, destacó y agregó que el parlamento no investiga delitos, puesto que no es su naturaleza.

Pereira también señaló que los hechos en cuestión ya vienen siendo investigados por el Ministerio Público, por lo que el presidente de la República tendrá que responder sobre los mismos al finalizar su mandato. “Impunidad no va a existir en este caso”, adujo. “El Congreso tiene la oportunidad para demostrarle al país que es posible racionalizar el debate político”, añadió.

Finalmente, el abogado de Martín Vizcarra invocó a la representación nacional a “seguir la senda de personajes que han enriquecido la institucionalidad del país”. “Para poder quebrar la voluntad popular, para sacarlo del cargo, tienen que ser hechos absolutamente objetivos y graves”, finalizó.

