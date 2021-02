Fase 1 del Plan de Vacunación en Perú ya está en marcha. Los primeros en ser inmunizados es el personal de salud. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LUKA GONZALES

Enfrentar la pandemia de la COVID-19 requiere de un esfuerzo colectivo. Por ello, la vacunación que ha iniciado esta semana en nuestro país debe ser masiva para lograr el control de la pandemia. Hasta que la cobertura de la vacunación sea total en el país, las personas deben seguir usando mascarilla, manteniendo la distancia y lavándose las manos frecuentemente.

Para hablar de las vacunas, hay que distinguir dos aspectos: enfermedad e infección. El médico pediatra Herminio Hernández lo explica así: “Infección es cuando usted tiene el microorganismo en su organismo; en su garganta o pulmones. Enfermedad es cuando usted tiene síntomas: fiebre, tos, neumonía”. Entonces, las vacunas previenen la enfermedad en su fase severa, la que obliga a que personas requieran de hospitalización.



El médico Manuel Tavera, asesor del Ministerio de Salud en el tema de inmunizaciones, señala que las vacunas con registro (Pfizer, Sinopharm, entre otras) han demostrado que su mayor impacto está en la reducción de la mortalidad y en las formas graves de enfermedad. La COVID-19 ha puesto en jaque a nuestro sistema de salud. Actualmente, el Minsa ha informado que se tienen 13, 828 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales 2,036 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.



Según detalló Tavera, si bien las vacunas evitarán las formas graves de enfermedad, existe la posibilidad de que una minoría padezca de la enfermedad en cuadros leves. “Esos casos, que son la minoría, efectivamente pueden transmitir, pero en menor proporción. ¿Por qué? Porque la carga viral, que es la cantidad de virus que se excreta cuando estornudan o hablan, se reduce drásticamente”, explicó.

"El mensaje es: 'Usted se vacunó y sigue usando su protección', 'usted tuvo Covid y sigue cuidándose".- Médico infectólogo Eduardo Gotuzzo.



El jefe de laboratorio de inmunología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, José Luis Aguilar, explicó que para que una persona contagie la COVID-19, el virus tiene que replicarse intensamente en su cuerpo. “Para yo contagiar, tengo que tener gran cantidad de virus en mi organismo”, indicó. Aguilar recuerda que ninguna de las vacunas tiene el 100% de protección. “No le va a dar la enfermedad severa, pero le va a dar todavía la capacidad de poder estar replicándose el virus y potencialmente ser contagioso”, señala.

Por eso, la estrategia para enfrentar la pandemia apunta a lo comunitario: casi la totalidad de la población debe estar inmunizada. “Si tiene usted al 95% de población vacunada, esas pocas personas que todavía pueden transmitir están separadas unas de otras y no hay forma de que se transmita el virus, porque todas los que están a su alrededor sí tienen una mejor protección”, indicó Aguilar.



Tavera señala también que, para tener impacto en la reducción de la incidencia de casos, es fundamental que la vacunación sea masiva. “No solamente es una vacunación individual, sino una vacunación que tenga una proporción mayor del 70% para tener un impacto decisivo en la reducción del número de casos que se presenten”, estimó.



Mascarillas, distancia y lavado de manos

Luego de recibir las dos dosis de la vacuna, ¿podré dejar de usar la mascarilla? La respuesta es no. Las personas seguirán usando mascarilla hasta alcanzar altos niveles de vacunación en el país.

“Por más que usted esté vacunado con la dos dosis, mientras no estemos seguros de que más del 90% de la comunidad está inmunizado, que todos a nuestro alrededor estén vacunados, hasta ese momento no vamos a poder quitarnos la mascarilla”, advierte el médico José Luis Aguilar.

El médico especialista en salud pública, Ernesto Gozzer, también manifestó que las medidas de cuidado continuarán. “Así como ahora nosotros nos cubrimos y no sabemos quiénes están infectados, por eso nos ponemos mascarilla y buscamos ventilación. Vacunados o no lo vamos a seguir haciendo hasta que hayamos revisado estudios para estar seguros de que el virus no está circulando, circulando significa ‘seguir contagiando’”, explicó.

La vacuna es un arma más para enfrentar la pandemia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN CARLOS CISNEROS

La delgada línea entre el avance de la vacunación y la apertura de actividades

En medio de una alta demanda de vacunas a nivel mundial, el Perú logró iniciar esta semana la primera fase de vacunación al personal sanitario con las 300 mil dosis de Sinopharm. Este domingo, arribaría el segundo lote con otras 700.000 dosis de la vacuna china. En total, el Perú tiene acuerdos de 38 millones de dosis de Sinopharm y otros 20 millones del grupo estadounidense Pfizer.

También el país recibirá 14 millones de dosis de la británica AstraZeneca y 13,2 millones a través de Covax, una iniciativa internacional para garantizar un reparto justo de las vacunas, que distribuye productos de varios fabricantes.



Hernández sostiene que a medida que la vacunación masiva en el país avance, algunas medidas restrictivas podrían ir disminuyendo, aunque todavía tomará tiempo. “Vamos a esperar un tiempo de conseguir vacunas. El mundo entero está necesitando de vacunas, entonces no todos los laboratorios pueden tener una producción masiva. Se trata de millones de millones de personas”, sostiene.



A ese diagnóstico, Tavera añade que existe hoy mucha inequidad con las vacunas, debido a que el 80% de las dosis aplicadas actualmente están concentradas en países desarrollados.

Tavera señaló que las medidas restrictivas -por ejemplo, cuarentena- podrían al inicio mantenerse. “La idea es, al comienzo, mantenerlas. Cuando lleguemos a un nivel alto de cobertura de vacunación, y, en segundo lugar, se mantengan las medidas de protección, que incluye el uso de mascarilla, distancia social, eso tenga un impacto en reabrir actividades”, manifestó.



Según el Plan Nacional de Vacunación que ya está en marcha, la Fase I ha priorizado al personal de salud, de las Fuerzas Armadas y Policiales, Bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, y personal de limpieza, estudiantes de la salud y miembros de las mesas electorales del próximo proceso electoral.



La Fase II considera vacunar a adultos mayores de 60 años a más, personas con comorbilidad a priorizar, población de comunidades nativas o indígenas, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y personas privadas de la libertad.

