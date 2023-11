Vicente Romero: “Si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar, no tengo ningún problema”

El ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció sobre las dos mociones de censura presentadas en el Congreso en su contra.



"Siempre he sido respetuoso de vivir en un país en democracia. El Congreso tiene toda la facultad de poder interpelar, censurar, a cualquier ministro. Bajo esa óptica, siempre he vivido y trabajado por mi país. Si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar, pierda usted cuidado, no tengo ningún problema, pero lo más importante es que se sepa que, actualmente, el país lo que necesita es la unidad nacional", dijo.



Durante una rueda de prensa en la que se presentó a cuatro presuntos miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso detenidos en un operativo especial en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el integrante del Ejecutivo aseguró que es “respetuoso de las propuestas positivas”, aunque hizo hincapié en que “lo que no podemos permitir es el insulto y las propuestas destructivas”.



Mociones de censura

El pleno del Congreso de la República dio cuenta el jueves último de la segunda moción de censura al ministro Vicente Romero Fernández. La moción fue interpuesta por legisladores de Fuerza Popular, Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Avanza País, Podemos Perú, Acción Popular, Somos Perú, Unidad y Diálogo Parlamentario y parlamentarios no agrupados.



El documento plantea “censurar al ministro del Interior” por “su manifiesta incapacidad de liderazgo e idoneidad para el ejercicio del cargo”.

Por otra parte, Vicente Romero, consideró que la reciente captura de las personas acusadas de terroristas significa "el golpe más fuerte que se ha podido ocasionar al comité central del Vraem" en los últimos 10 años.