"Uno de los grandes problemas alrededor de la violencia de género hacia las mujeres es la impunidad. Diversos comités de derechos humanos han recomendado al Estado mejorar la ruta de las mujeres para acceder a la justicia y disminuir los índices de impunidad. No se logra el acceso a la justicia y la evidencia está en que la confianza de las mujeres en las instancias estatales es mínima. Tenemos que cerca del 30% de mujeres que sufren violencia recurren a las autoridades para denunciarla. Y entre las razones para no denunciar está el temor a la estigmatización, la vergüenza y la idea de que no va a pasar nada", añadió Meléndez.