Virtual congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante. | Fuente: Facebook

El virtual congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, sostuvo en RPP Noticias que se tienen claras las prioridades ante la pandemia en un eventual Gobierno de Keiko Fujimori.

“Los primeros meses, lo que debemos hacer es combatir la transmisión del virus, mediante el corte de la cadena de contagio y una campaña de vacunación eficaz”, indicó el exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS).

“Trabajaremos en solucionar el problema del extremo hospitalario, que es el énfasis que se le ha puesto durante todo el año pasado descuidando la transmisión”, añadió.

Asimismo, descartó que se ordenen nuevas cuarentenas, pues consideró que estas no servirían y la economía está en crisis. “Las cuarentenas no han servido porque no se acompañaron de medidas que permitieran justamente evitar la transmisión”, aseguró.

“Aplicar una cuarentena hoy, cuando la economía está destruida, sería catastrófico porque en primer lugar sería muy difícil de implementar ya que la gente sale igual. Tenemos que aprender a aplicar medidas más inteligentes. Abrir el Perú”, recalcó.

No obstante, descartó que se abran las discotecas o bares, pero sí extender los horarios de atención en los establecimientos permitidos actualmente, como en los supermercados.

“La idea es que la gente no se aglomere (...) que en vez de tener horarios reducidos es tener horarios ampliados. El aforo no será necesario si la gente no se aglomera”, explicó.

Adicionalmente, dijo que en el Gobierno de Keiko Fujimori “la idea es tener un sistema de detección temprana de los contagios, para que no haya transmisión”, así como una efectiva campaña de vacunación.

En esa línea, Bustamante cuestionó los esfuerzos del Gobierno actual en la adquisición de las vacunas. “El Gobierno que nos está dejando el señor Sagasti es un país sin vacunas, dónde solo se habla de humo. (Las vacunas) “están en la imaginación de las personas”, aseveró el fujimorista.

