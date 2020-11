Vizcarra sobre cambio de postura de César Acuña en vacancia: "La traición es al Perú, no a mí"

Martín Vizcarra - César Acuña. | Fuente: Andina

El expresidente Martín Vizcarra dijo este viernes que le sorprendió que Alianza por el Progreso (APP) votara a favor de la vacancia que lo sacó del cargo el último lunes, puesto que tenía el compromiso del líder y fundador del partido, César Acuña, de un voto en contra de esa moción.

Vizcarra recordó que una semana antes de su destitución, Acuña dijo que no iba apoyar la vacancia por la gobernabilidad del país en declaraciones públicas.

Además, el exmandatario afirmó que conversó con el líder APP dos días antes de la votación por la vacancia y este le reiteró su postura en contra de su revocación.

"Sí, me sorprendió que (APP) vote a favor de la vacancia", dijo Vizcarra a RPP.

Al ser consultado sobre si consideraba como traición el cambio del voto del partido de Acuña, dijo que no "porque un partido que no es del gobierno" puede tomar la decisión que crea más conveniente.

No obstante, ante la insistencia de la pregunta, señaló que no fue una traición a él, pero si al país.

"No es una traición al presidente, no es una traición a Martín Vizcarra; si el análisis que hace de que la vacancia iba a afectar la gobernabilidad del Perú, como vemos que en efecto la está afectando, la traición a quién es: es al Perú, no a mi", dijo.