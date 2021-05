VRAEM: Juez de paz afirmó haber encontrado volantes en el lugar de la matanza

Leónidas Casas habló en el programa Encendidos. | Fuente: RPP

Leónidas Casas, juez de paz del centro poblado San Miguel de Ene, aseguró haber encontrado volantes en el lugar de la matanza de 16 personas. En el programa Encendidos, dijo que tomó fotografías y entregó uno de los volantes al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Sí, yo lo vi, yo he tomado esa foto. El volante está tal como está la foto. Cuando yo he ingresado, encontré ese volante en la mesa y otro en el piso. He tomado (fotografías), he cogido uno y eso he entregado al Comando Conjunto de Fuerzas Armadas” relató.

Sin embargo, el juez de paz dijo no ser la persona adecuada para determinar si el ataque fue autoría de Sendero Luminoso, tal como señaló esta mañana el jefe de la Dircote, Óscar Arriola.

“Yo no sé a quién corresponde, ellos saben exactamente, porque también usan otras cosas. Por eso, no tenemos el entendido si serán de ellos o nos estarán amedrentando. No tengo las evidencias. (...) Yo mismo quiero saber quién fue el autor”, manifestó.

Leónidas Casas fue quien formalizó la denuncia por el ataque a 16 personas en el centro poblado de San Miguel de Ene.

“He sido la primera persona que ha acudido y dado un conocimiento a la comisaría más cercana, porque jurisdiccionalmente pertenecemos a la Comisaría de Pangoa, que está a nueve horas de nuestra localidad”, comentó.



Versión de la Dircote

En La Rotativa del Aire, el general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dirección Antiterrorista (Dircote) de la Policía Nacional, descartó "de plano" que los asesinatos de 16 personas ocurridos el 23 de mayo en San Miguel del Ene, en la provincia de Satipo, región Junín, fueran realizados por narcos o por el narcoterrorismo, pese a que se trate de una zona dominada por el narcotráfico.

"No ponemos en duda (la autoría) y tenemos certeza de la autoría de Sendero Luminoso. Dos personas distintas han identificado al que consideramos el autor material y al mando militar que ha dirigido esta columna terrorista y terminó por ultimar, que es el camarada 'Carlos' o 'Darío'. Descartamos que esto sea obra del narcotráfico", explicó.

El general precisó que todas las acciones terroristas que ocurren en la zona son "producto de una directiva" de José Quispe Palomino. Además, recordó que existe un panfleto "que reivindica la acción" y que además reporta hechos recientes de esta organización terrorista en el VRAEM.

