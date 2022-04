Waldo Mendoza, exministro de Economía | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El exministro de Economía Waldo Mendoza cuestionó la ley aprobada en el Congreso que exonera el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) que grava la venta de alimentos esenciales de la canasta básica familiar hasta el 31 de diciembre de este año debido a que el Parlamento ha incorporado otros productos que no son de primera necesidad.

"Está el lomo fino, están los patos, las codornices, la lasagna. No hay gente especializada en el Congreso, además, un proyecto como ese no se hace en dos días. El otro problema es que la Constitución dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que todo proyecto de ley en materia tributaria o de exoneraciones debe tener un informe del MEF, explicó.

"El MEF tiene en este momento la tarea delicada de opinar sobre este proyecto de ley mal hecho, costoso. El otro gran problema es que este IGV, a diferencia del Selectivo al Consumidor, donde el poder está en el MEF para revertir la medida, esta medida tiene que ser revertida por el Congreso. Quiero ver al Congreso revirtiendo esta medida", agregó.

Precisamente, esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acusó al Congreso de la República de "desvirtuar" el proyecto de ley para exonerar pago del IGV a productos de primera necesidad, como el pollo, huevos, pan, aceite comestible, azúcar, entre otros. A través de un mensaje, advirtió que en la autógrafa de la ley enviada al Poder Ejecutivo, el Parlamento ha incluido artículos que no son de primera necesidad.

"Al recibir la autógrafa de la ley notamos que el Congreso desvirtuó el proyecto, al exonerar al lomo fino, ganso, faisán, gallina de Guinea, carne importada, leche condensada, lasagna, ravioles, entre otros, que no forman parte de la canasta básica de la población de escasos recursos", cuestionó.



Pesimismo de empresarios y consumidores



En otro momento, el exministro de Economía lamentó los resultados de una reciente encuesta del Banco Central de Reserva (BCR) que revela que los empresarios y los consumidores "ven cada vez peor el futuro". En esa línea, advirtió que "cuando las expectativas se deterioran los inversionistas están pesimistas y no van a invertir".

"El BCR proyecta un crecimiento de 0 para la inversión privada este año. Es una institución muy cuidadosa y supondría que su proyección es optimista para no exacerbar el desánimo en la población porque las previsiones del resto de instituciones son de una caída de la inversión privada, básicamente por la situación política y la calidad de los gestores públicos", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el economista consideró que "el panorama externo hacia adelante es preocupante" debido a los altos índices de inflación a nivel mundial, situación que obliga a los bancos centrales de reserva de todo el mundo a tomar medidas como elevar la tasa de referencia para enfrentar esta situación.

"Estamos en un momento particularmente complicado por varios motivos, algunos ajenos a nosotros, otros creados por nosotros. En el mundo estamos observando la inflación más alta casi del último medio siglo. Cuando la inflación se eleva en el mundo desarrollado, los Bancos Centrales elevan la tasa de interés para contenerla", indicó.

El exministro también explicó que la principal tarea del Poder Ejecutivo no es bajar la inflación que afecta al país, sino "aliviar" sus efectos. En ese marco, consideró que una mejor alternativa para enfrentar esta situación hubiera sido "dar dinero a la gente vulnerable para que pueda comprar los productos que son ahora mucho más caros".

"Han optado por una política más transversal, más general, que le beneficia al poblador de San Juan de Lurigancho y también a nosotros y eso tiene sus costos. Estamos eliminando el selectivo al consumo en (algunas) gasolinas por tres meses y cuesta como 330 millones por mes que no cobrará el Estado", indicó.

