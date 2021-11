El exministro del Interior consideró que este evento constituye la "cereza al pastel".º | Fuente: Andina

Esta tarde, en declaraciones a la prensa, la vecina del ministro del Interior, Luis Barranzuela, señaló que la música alta del día 31 de octubre provenía de su domicilio, en donde se encontraba con su esposo. Esto luego de que se revelara que el titular del Interior realizó una reunión en el Día de la Canción Criolla junto a otros políticos en su vivienda.

Al respecto, el exministro del Interior e integrante de Proetica, Walter Albán, indicó que las circunstancias hacen pensar que lo que se produjo el domingo en la casa del ministro no fue una reunión de trabajo.

“Creo que todo lo que ha ocurrido ya pone en evidencia de que aquí hubo una situación que básicamente es la que ha trascendido y que ha dado lugar al escándalo. Me da la impresión de que el resto es insultar a la inteligencia de los peruanos. Se quiere ahora establecer algún tipo de coartada, como se suele decir en materia delictiva, para hacer pensar de que lo que ocurrió no ocurrió. Cuando uno tiene que trabajar trabaja en su oficina. Las instalaciones del Ministerio son las que se prestan precisamente para este tipo de reuniones”, acotó.

Para Albán, sin embargo, este evento ha sido una forma de “ponerle una cereza al pastel”, debido a que consideró que ya pesaban serios cuestionamientos sobre el ministro Barranzuela.

“Había hecho méritos suficientes para dejar el cargo mucho antes. (…) Más allá de lo bochornoso, lo escandaloso, lo inadmisible, como la conducta de quien ejerce la función de esta naturaleza, es algo menor o marginal con respecto a otros asuntos mucho más evidentes que hacen insostenible su permanencia en el Gabinete. Espero que esta vez sí el señor presidente tome la decisión. Creo que la carta de la presidenta del Consejo de Ministros es bastante clara a mi entender de decir: o él se va o me voy yo”, comentó.

SOBRE APOYO DE LAS FUERZAS ARMADAS A LA PNP

El exministro del Interior consideró que la autorización del Gobierno para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional es una decisión equivocada, que debió analizarse con mucho más cuidado.

“Creo también que aquí no se pone claro a qué obedece esta decisión. La propia resolución habla de situaciones que se contemplan como excepcionales para combatir el narcotráfico, terrorismo, para el cuidado de instalaciones, para la prestación de servicios públicos básicos, pero esto ha sido concebido como situaciones excepcionales en lugares donde es importante tener una gran cantidad de efectivos desplazándose. (…) Esto no es un tema de recorrer las calles, o de desplazar efectivos por las calles y claro está, la preparación que tiene una institución como la policía no es la preparación de las FA, porque son roles completamente diferentes”, explicó.

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las llamadas ‘variantes delta plus’? - Espacio Vital

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que está vigilando una nueva forma de la variante Delta del coronavirus llamada AY4.2, que tiene dos mutaciones adicionales. A esta variante se le conoce también como Delta Plus y, aunque no se ha podido constatar que su nivel de propagación es mayor que la original, ya hay que tenerla muy en cuenta.