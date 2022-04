Walter Gutierrez, defensor del Pueblo, acaba hoy su periodo en la Defensoría. | Fuente: Andina

El aún defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien dejará el cargo este viernes, respondió a las declaraciones de Vladimir Cerrón sobre el 'Plan B' que tiene el Gobierno de no aprobarse el proyecto de la Asamblea Constituyente en el Congreso.

Gutiérrez sostuvo que no es necesario un cambio de Constitución y aseveró en que Perú Libre lo que busca es cambiar la estructura de poder.

"Las constituciones no se cambian, se cumplen. Los países que más constituciones tienen son los más pobres, nosotros tenemos 12 constituciones y ahora quieren ponernos otra Constitución. El artículo 2 tiene alojado todos los derechos y si hay derecho que inventar está el artículo 3, que es una clausula abierta para poner más derechos. No hay que cambiar la Constitución para que hayan más derechos", explicó en Ampliación de Noticias de RPP.

"La razón por la cual se quiere cambiar la Constitución es porque se quiere cambiar la estructura del poder, el control del poder, porque la Constitución aparte de ser un repertorio de derechos es también un estatuto de poder y es lo que quiere cambiar. (Vladimir Cerrón) lo ha dicho claramente: 'nosotros estamos en el Gobierno, pero no estamos en el poder'. No creen en la división de poderes, querían desarmar el Tribunal Cosntitucional y la propia Defensoría", recalcó Gutiérrez.

En esa línea, recordó que en lo que va del Gobierno de Pedro Castillo hay cinco denuncias constitucionales contra la Defensoría del Pueblo, lo cual "quiere decir que les resulta extremadamente incómoda".

"Este plan b (de Vladimir Cerrón) lo que busca es controlar todas las instituciones del poder para que no haya equilibrio de poderes", anotó.



Renuncia de Castillo

Gutiérrez insistió en que el presidente Pedro Castillo debe presentar su renuncia. "Uno tiene que entender cuándo ha terminado su periodo, sea juridicamente o facticamente u historicamente. Entender que la renuncia no solo es una figura que está ahí, sino que en el derecho es un mecanismo de salida política", señaló.

"No puede ser que tengamos un presidente que mienta tan sistematicamente, que ademas haga gala de una ignorancia impresionante. No es posible pensar que la Constitución está diseada para que un funcionario esté blindado para que viola la Constitución y no le pase nada", añadió el defensor del Pueblo.