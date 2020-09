Machu Picchu de Cusco postula como ‘Mejor atracción turística’, premio que ya obtuvo en la edición regional y mundial de los World Travel Awards | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

En tiempos de crisis política, económica y hasta sanitaria, los oídos y ojos peruanos siempre podrán encontrar un refugio, una esperanza, una buena noticia en sus maravillosos atractivos turísticos. Esos de los que el mundo no deja de hablar pase lo que pase. Y es lo que está ocurriendo ahora con los prestigiosos World Travel Awards (WTA), los galardones que premian los destinos y servicios turísticos que sorprenden al planeta.

En esta 27° edición, el Perú, nuevamente, ha quedado bien parado con 24 nominaciones en las 28 categorías que tienen estos laureles considerados como el “Óscar¨ del turismo, referidos al país o destinos específicos. Pero también, el Perú obtuvo buena presencia en nominaciones referidas a 39 categorías vinculadas con la actividad privada y que reconocen la capacidad de organización y calidad en el servicio turístico. En total, son 67 los premios que da esta gala de ‘la industria sin chimeneas’.

Entre los principales candidatos peruanos aparecen Lima (postula a ‘Mejor destino de viajes de negocio’, ‘Mejor destino de escape urbano’, ‘Mejor destino de ciudad’, ‘Mejor destino de ciudad cultural’, ‘Mejor destino de eventos y festivales’, ‘Mejor destino de reuniones y conferencias’, ‘Mejor destino de turismo deportivo’ y ‘Mejor destino romántico’); Machu Picchu de Cusco (‘Mejor atracción turística’, premio que ya obtuvo en la edición regional y mundial de los World Travel Awards); el cañón del Colca en Arequipa, que compite por ser la ‘Mejor atracción turística natural’, la playa de Máncora (Piura), quien va por el galardón de ‘Mejor destino de playa’; y el propio Perú.

Según la directora de Turismo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), Marisol Acosta, el solo hecho de entrar al concurso ya es beneficioso.

“Esta nominación habla del posicionamiento que tenemos como país. La realizan expertos que están a nivel internacional. En la propia industria turística, si yo soy un operador de agencia de viajes y, por ejemplo, veo un destino que se llama cañón del Colca y que está nominado como mejor destino de la naturaleza, entonces me voy a interesar en ver dónde está, quién lo vende y me voy a contactar porque me puede interesar”, comentó a RPP Noticias.

Ahora bien, las nominaciones al WTA se dan en un momento de plena incertidumbre respecto al futuro del turismo no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Según el Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT), hecho público el 15 de setiembre, “las llegadas de turistas internacionales se redujeron en un 65% durante la primera mitad del año. Se trata de un desplome sin precedentes causado por el cierre de las fronteras en todo el mundo y la introducción de restricciones de viaje como respuesta a la pandemia”.

Pese a ello, Acosta considera que es el momento de no quedarnos dormidos. “Lo que no podemos perder es nuestra capacidad de seguir creyendo. Y este tipo de concursos y nominaciones alientan. Ojalá que todos votemos por este Perú que está participando en varias categorías. Lo que estamos haciendo es tener todo listo para cuando tengamos que volver”, manifestó.

El propio PromPerú ha ganado el premio a la mejor oficina de turismo de Sudamérica en ocho ocasiones. Ahora, también postula a la misma categoría.

El cañón del Colca en Arequipa compite por ser la "Mejor atracción turística natural" | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

El sueño del Colca



Según Promperú, nuestro país participa en los WTA desde 2009 (los premios se instauraron en 1994) mediante servidores turísticos privados como alojamientos, albergues, agencias de viaje y aeropuertos. Y desde ese entonces, ha logrado 29 galardones en la edición de Sudamérica.

Los más recordado es cuando el Perú fue elegido como “Mejor destino culinario de Sudamérica” en siete ocasiones.



Además, el país fue designado “Mejor destino cultural” cuatro veces. Asimismo, Machu Picchu ha ganados en dos ocasiones en la categoría “Mejor destino verde de Sudamérica”. Por eso, el reto es que el valle del Colca dé el golpe como la “Mejor atracción turística natural”.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo de Arequipa (AVIT), Jorge Valderrama Salinas, comentó a RPP Noticias que la nominación les permite reforzar su imagen ante los ojos del mundo.

“Eso nos da una categoría. Si es que quedamos en un buen lugar, todo el mundo (turístico) va a comenzar a buscar qué es el cañón del Colca y tratará de averiguar toda la historia, todo lo que hay aquí y, para nosotros, es importantísimo que los turistas estén informados”, señaló.

La nominación, según Valderrama, coincide con los buenos números que ha ido reportando el Colca en los últimos años. Según datos de la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca), en 2017, Arequipa recibió 220 mil turistas; luego, en 2018, llegaron 290 mil; y en 2019, la visitaron 275 mil (la baja se explica, según comentó, por la reactivación del conflicto social en Tía María, a mitad del año pasado).

Para recuperar esos números, dijo, hay que apostar fuertemente por el turismo interno, ya que el internacional va a tardar en volver. “El peruano tiene que conocer más de su país. Nosotros estamos trabajando una primera etapa en la que le decimos al turista local que conozca sus destinos turísticos. A partir de 1 de octubre y por sesenta días, todos los visitantes que lleguen al cañón del Colca no van a pagar la entrada por 30 soles que se cobra al ingresar al sitio. De esa forma, vamos a incentivar el turismo para que nuestra gente conozca el cañón del Colca”, afirmó.

Máncora fue nominada por segundo año consecutivo al “Mejor Destino de playa de Sudamérica” en los WTA | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

Máncora



Máncora, en Piura, fue nominada por segundo año consecutivo al “Mejor Destino de playa de Sudamérica” en los WTA, un galardón que ya recibió en 2016. Esta vez, le toca competir contra la playa Fernando de Noronha (Brasil), Islas Galápagos (Ecuador), Mar del Plata (Argentina), Isla de Margarita (Venezuela), Rio de Janeiro (Brasil) y San Andrés (Colombia).

Según el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Miguel Alzamora, la candidatura cae como anillo al dedo, porque justo se encuentran trabajando en establecer protocolos sanitarios a los servicios turísticos y lograr la obtención del “Sello de Bioseguridad”, solicitado por la OMT y que resulta ser una especie de pasaporte del sitio turístico que demostrará que cumplen con los protocolos sanitarios.

“Hemos confirmado un equipo técnico para la obtención del sello de bioseguridad, que lo da el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), y que va a reconocer a la playa por haber implementado los protocolos de bioseguridad. Estamos en ese proceso. Eso le va a permitir conocer al viajero qué zona es segura para ser visitada. Tenemos que generar todas las condiciones para que el turista internacional venga. Si no las generamos, las personas van a tener mucho temor de venir al Perú, y sobre todo a Piura, nuestro destino”, afirmó.

Antes de la pandemia, el turismo era prometedor en Piura. Según datos de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, en el 2019 se registraron 251 mil turistas nacionales y unos 70 mil extranjeros a las playas no solo de Máncora, sino también de Los Órganos, El Alto, Lobitos y Negritos, en la región Piura.

“Este virus nos está trayendo nuevos retos que tenemos que asumir, porque el viajero va a ser mucho más exigente con cuestiones sanitarias”, proyectó Alzamora.

El director de PromPerú, Pedro Guevara Ballón, recibe el premio a Machu Picchu com mejor destino turístico en la edición del 2019 de los WTA. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: WTA

¿Cómo votar por el Perú?



Si usted quiere dar su voto de apoyo a una de las propuestas peruanas para ganar el WTA, tiene que ingresar a la página web www.worldtravelawards.com/vote, registrarse y votar.



El plazo es hasta el jueves 24 de setiembre y la lista de ganadores se hará pública el 31 de octubre.