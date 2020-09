La Fiscalía archivó las 16 denuncias realizadas contra el profesor de teatro. | Fuente: TVPerú

Dos de las 16 denunciantes contra el profesor y director de teatro, Guillermo Castrillón, reclaman justicia, luego de que el fiscal Marco Guzmán Baca decidiera archivar las denuncias de las jóvenes por el presunto delito contra la libertad sexual, al considerar que no habían pruebas suficientes.

En conversación con Conexión de RPP, Micaela Távara explicó que uno de los motivos por los cuales el fiscal desestimó las denuncias fue porque ninguna de estas había sufrido consecuencias psicológicas.

"Se desestimó por tres cosas: no hubo testigos en el momento de los hechos (...) no recogió la jerarquía de poder sobre nosotras, en la mayoría de los casos era el profesor y el más indignante es que dice que no presentamos afectaciones severas psicológicas. ¿Qué tipo de víctima tenemos que ser para que nuestros testimonios sean tomados como verdades?", expresó.

Por otro lado, Rocío Fuentes, otra denunciante, indicó que este caso ha sido calificado como complejo debido a la cantidad de testimonios en contra de Castrillón.

"El caso fue declarado como complejo por la cantidad de testimonios y formas de tipos de violencia que Castrillón ejerció contra nosotras (...) Estamos hablando de una situación compleja y dolorosa para nosotras", indicó.

Micaela Távara señaló que si bien el fiscal Guzmán Baca se encuentra siendo investigado por la OCDI (Oficina de Control de Lima) por el fallo emitido, espera que las 18 jóvenes (de las cuales procedieron a 16 denuncias) que prestaron su testimonio sobre los abusos sufridos por parte del profesor puedan obtener justicia.

"Exijimos que se haga un cambio de fiscal, que se haga un análisis exhaustivo, con enfoque de género. El Estado peruano, el presidente y el sistema de justicia se pueden reinvindicar con nosotras. Este es un caso emblemático, no puede ser posible que 18 mujeres estemos mintiendo", añadió.

El caso

En 2017, Eva Bracamonte denunció públicamente a Guillermo Castrillón a través de su cuenta de Facebook por acosarla sexualmente durante los ensayos de un montaje que estaban trabajando juntos.

Tras ello, más alumnas del profesor de teatro salieron a narrar episodios similares a los de Bracamonte Fefer. Tras el archivamiento del caso, las denunciantes han solicitado al Ministerio Público que un nuevo fiscal sea asignado a esta investigación.

Por su parte, Castrillón emitió un pronunciamiento en el que no niega los hechos narrados por Bracamonte Fefer, y solo se arrepiente de haber querido trabajar con ella.