Amazonas: Escolar fallece tras quedar atrapado en su colegio de Chachapoyas

Un niño de tres años falleció tras quedar atrapado entre los barrotes de la puerta de su jardín, la institución educativa de nivel inicial N°020 de Yance, ubicada en la ciudad de Chachapoyas, en la región Amazonas.

El tío de la víctima, Gerson Chiza Tirado, contó a RPP Noticias que el pequeño se quedó dentro del plantel mientras sus compañeros y docentes participaban de un pasacalle por el Día de la Educación Inicial.





Los hechos

Ana Santillán, vecina del niño, sostuvo que testigos escucharon llantos dentro del local. Ella sospecha que el menor metió su cabeza entre las rejas metal de una puerta, en su intento por querer salir del colegio.

“Ellos (las maestras) dicen que sí, el niño se ha quedado dentro, seguro se ha escabullido. Estaba jugando, no sé, pero el niño estaba jugando en el aula y le han cerrado y en su desesperación, él ha querido salir”, dijo la vecina.

Al parecer, las profesoras cerraron el portón principal sin percatarse de que el pequeño no salió con el resto del grupo. Cuando regresaron, hallaron al menor sin signos vitales.

“Le agarraron inmediatamente, lo estaba viendo un doctor y no lograron reanimarlo, eso fue lo que me dijeron, yo estaba ahí y no lograron reanimarlo, no podía regresar en sí el niño, no había pulso, no había signos vitales”, señaló Ana Santillán.

Las docentes, madres de familia y vecinos cortaron con sierras los barrotes para rescatarlo, pero se demoraron varios minutos. Aunque fue trasladado al hospital regional, el médico de turno indicó que no se pudo hacer más para salvar la vida del niño.

Investigación

La profesora Inés Lozano Chávez, directora encargada de la I.E.I. N° 020 Yance, y a la profesora de aula, Isabel Orosco, permanecen en la División de Investigación Criminal, donde agentes recaban sus testimonios sobre la muerte de su estudiante.

En tanto, sus colegas realizaron una vigilia en el frontis de la sede policial como muestra de solidaridad.

Último adiós

Los restos del menor de 3 años son velados por sus familiares en su tierra natal de Shucuchs, en la provincia de Rodríguez De Mendoza, región Amazonas.

Familiares informaron a RPP Noticias que el niño será sepultado mañana, sábado 28 de mayo, a la 1 de la tarde en el campo santo del lugar.

Respuesta de la DRE Amazonas

El director regional de Educación de Amazonas, Elver Puerta Salazar, confirmó que el niño de 3 años estuvo solo en la institución educativa y que las maestras, responsables del cuidado están detenidas y son investigadas por la División de Investigación Criminal y una comisión de procesos administrativos disciplinarios.

“Investigación a fondo sí va a haber, sí hay, para que tengamos la respuesta oficial, estamos en ese proceso. Muchas veces damos una investigación preliminar que al final pueda resultar contradictoria, y justamente por cuidar el dolor de la familia estamos tratando de no dar información que se adelante a los hechos”, dijo.

El director regional de Educación mencionó que su institución ha otorgado ayuda económica para el traslado de los restos del menor a su lugar de origen, Shucuchs, en la provincia de Rodríguez De Mendoza.

