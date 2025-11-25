Áncash: director del penal de Chimbote denuncia ser víctima de amenazas de muerte

El funcionario manifestó que los responsables de estas amenazas serían miembros de la organicación criminal Los Patecos.

El director del penal de Cambio Puente de Chimbote, región Áncash, Jorge Fernández Vilela, denunció ante la Policía Nacional que es víctima de amenazas de muerte enviadas presuntamente por la organización criminal Los Patecos.

De acuerdo al reporte de la Depincri Chimbote, el funcionario contó que le enviaron un video a su celular en el que aparecen cuatro hombres encapuchados y armados, quienes le exigen que no disponga el traslado de cuatro internos aparentemente vinculados a su grupo delictivo porque de hacerlo atentarán contra su vida.

“Ya me enteré que quieres hacer disturbios, 'lanchar a la batería', acá te están hablando Los Patecos. Todos saben de nosotros, tienes que dar protección y alinearte más bien con la banda”, se lee en uno de los mensajes enviados al funcionario.

Además del video, también le enviaron fotografías de sus familiares, a quienes ya tienen identificados, según los autores de las amenazas.