La joven se encuentra atrapada desde la madrugada de este viernes | Fuente: Flickr referencial

Gilmer Torres Díaz, jefe del departamento de Alta Montaña de Caraz, informó que no existen las condiciones necesarias para enviar un helicóptero por la noche hasta la zona del nevado Huascarán donde se encuentra atrapada la joven Valeria Baltazar.

Torres Díaz informó a RPP Noticias que por razones que desconoce el pedido llegó tarde a la Fuerza Aérea desde Áncash. Sin embargo, aseguró que ya hay un grupo de rescatistas que está llegando por tierra y estarán pronto en el lugar donde se encuentra la joven.

"Hemos hecho las coordinaciones, pero acabo de contactarme con la Fuerza Aérea y me indican que el requerimiento ha llegado demasiado tarde. Ya es imposible salir de Lima, lo ofrecen para mañana, pero ya sería en vano. El pedido se hizo temprano, pero qué habrá pasado pues el piloto me llama y me informa que recién hace diez minutos tuvo la notificación", explicó el jefe del departamento de Alta Montaña de Caraz sobre la imposibilidad de que vaya el helicóptero al nevado Huascarán.

Por otro lado, se conoció que los transportistas que van por tierra llegarían aproximadamente a las 10 de la noche para trasladar a la joven Valeria Baltazar a un centro médico.

Piden ayuda por Valeria

La deportista Valeria Baltazar cayó a una grieta de 20 metros en el campo dos del nevado Huascarán, ubicado en Áncash, cuando se dirigía a la cumbre de la montaña.

Baltazar sufrió el accidente mientras realizaba una ruta de escalada en el nevado. Raúl Gómez, compañero de expedición, pidió a través del Rotafono de RPP Noticias que las autoridades envíen un helicóptero para rescatar a la joven montañista. Asimismo, advirtió que el accidente se dio durante la madrugada.

"Necesitamos un helicóptero porque necesita ayuda urgente. Ella está inconsciente hace ocho horas, esto (el accidente) ocurrió a las cuatro de la mañana y la ayuda me dicen llegará a las 5 p. m. Es mucho tiempo, hemos consultado con familiares doctores y nos dicen que es un estado bastante crítico", expresó Gómez.

RPP Noticias pudo conocer en Áncash que once efectivos de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional están en camino a la emergencia.