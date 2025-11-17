Áncash: trabajador de la Corte Superior de Justicia del Santa es detenido por manejar en presunto estado de ebriedad

La institución informó que no se blindará ni encubrirá a ningún servidor que se vea involucrado en hechos que puedan constituir delito.

Juan Carlos León Castillo, asistente administrativo del área de informática del módulo penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, región Áncash, fue detenido ayer por la Policía Nacional al presuntamente conducir un vehículo en estado de ebriedad.

La detención de dicho funcionario ocurrió a la altura del kilómetro 417 de la carretera Panamericana Norte, donde unos policías realizaban un patrullaje rutinario. León Castillo conducía una camioneta por dicha vía.

La Corte Superior de Justicia del Santa emitió un comunicado en su cuenta de Facebook para señalar que León Castillo se encuentra en la carceleta del Poder Judicial a la espera de los resultados del dosaje etílico.

"No se blindará ni encubrirá a ningún servidor que se vea involucrado en hechos que puedan constituir delito. La institución reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la ética pública, garantizando que toda actuación se desarrollará conforme a ley", se lee

en el documento.