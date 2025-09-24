Tragedia en Chimbote: Escolar de 16 años muere luego de una golpiza, ¿qué se sabe del caso?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un estudiante de 16 años del colegio Innova Schools falleció el último sábado en el hospital La Caleta de Chimbote tras haber sido brutalmente golpeado por dos hombres que lo acusaron de intentar robar una motocicleta. El hecho ocurrió en el asentamiento humano San Miguel, en la región Áncash.

Según el reporte de la Policía Nacional, el menor fue hallado con visibles lesiones en el rostro y la cabeza, rodeado por un grupo de personas que lo señalaban como autor del supuesto intento de hurto del vehículo menor, pese a que no hubo denuncia policial que respalde tal acusación.

Agresión, detención y muerte

Los presuntos agraviados, identificados como Yeferson Orbegoso Joya (25) y Diego Díaz Joya (29), fueron trasladados junto al adolescente a la comisaría de Alto Perú. No obstante, durante el trayecto el joven se descompensó, por lo que fue derivado al hospital La Caleta.

Tras estar unas horas en el establecimiento de salud, los médicos diagnosticaron que el adolescente tenía un traumatismo encéfalo craneano severo. Minutos más tarde, se confirmó su muerte.

Se conoció que los dos detenidos tienen antecedentes por tenencia ilegal de de drogas.

Fiscalía solicita prisión preventiva

La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa solicitó nueve meses de prisión preventiva para los dos primos implicados. Según la investigación fiscal, ambos golpearon al menor al confundirlo con un delincuente.

Este lunes se realizó la reconstrucción de los hechos en el pueblo joven Fraternidad, donde ambos detenidos se acusaron mutuamente de haber iniciado la agresión.

El juez Luis Pérez, del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, en Nuevo Chimbote programó para este miércoles 24 a las 5 de la tarde, la audiencia de pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscal Lady Chinchay.

Madre del menor exige justicia

La madre del adolescente fallecido, negó la versión del intento de robo. Señaló que su hijo se encontraba acompañando a una compañera de clases a su vivienda. “Mi hijo no era un ladrón, exijo justicia. No es posible que lo hayan matado de esa manera”, declaró.

Familiares y amigos del menor también llegaron hasta la sede del Depincri para exigir sanciones ejemplares contra los responsables.