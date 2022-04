Comunidad de Chila sobre Las Bambas: "El problema acá es la minera que no cumple lo que promete"

Elías Farfán, representante de la comunidad de Chila en Apurímac | Fuente: RPP

El representante de la comunidad de Chila en Apurímac, Elías Farfán, afirmó este martes que el conflicto social en la región se origina por los incumplimientos de la minera MMG Las Bambas.



En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP Noticias, Elías Farfán precisó que son tres las comunidades (Choaquere, Chila y Fuerabamba) que están participando de una mesa de diálogo con la minera Las Bambas y el Gobierno. Aclaró que las comunidades son autónomas en sus decisiones, pero que los acuerdos y convenios de las comunidades con la minera son similares.

"El que ha desarrollado todo este conflicto social es a causa de los incumplimientos de la minera Las Bambas, que ha arrastrado durante 11 años en perjuicio de toda la población que está acá", dijo.

Elías Farfán señaló que de parte de la comunidad de Chila existe el firme propósito y la convicción de encontrar una solución al conflicto social, pero insistió que el problema radica en la minera Las Bambas no cumple sus promesas.

"El problema acá es la minera que no cumple lo que promete", expresó.

Pedidos a la minera Las Bambas

El representante de la comunidad de Chila también explicó que las demandas a la minera Las Bambas se encuentran dentro de tres ejes: educación, salud y trabajo.

"Nosotros lo que pedimos por ejemplo es movilidad para los estudiantes que viven en los anexos de la comunidad para que vengan a estudiar al centro educativo. ¿Eso está fuera de contexto? ¿Eso no puede realizar la minera?", dijo. "Estamos pidiendo que la minera Las Bambas nos apoye con dos docentes para atender a los estudiantes de la comunidad", agregó.

En relación con el tema de salud, Elías Farfán sostuvo que el pedido de la comunidad de Chila es ser atendidos en la posta de Fuerabamba como parte de un convenio con la minera, pero advirtió que las instalaciones médicas "no tienen nada".

"Si ahorita hay una emergencia en Chila tenemos que evacuar al Cusco, porque la salud en Chalhuahuacho es paupérrima y rezar para que nuestro paciente no muera en el camino", expresó. "A Cusco son siete horas y a Fuerabamba son 10 minutos", aclaró.

Suspensión de mesa de diálogo



Sobre la tardanza del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios a la mesa de diálogo que originó una suspensión de la cita, Elías Farfán manifestó que la hora y fecha de la reunión fue a propuesta de Minem y de la minera. A pesar que la comunidad de Chila quería que esto ocurriera el sábado para acelerar la solución.



"A las 10 de la mañana y el ministro no llegaba. Nos llamaron para las 11 de la mañana que iba a estar, pero tampoco llegó. De ahí nos dijeron que para la 1 de la tarde que ya estaba en camino y tampoco llegó. Luego dijeron que para las 3 de la tarde iba a estar ahí. Pero tampoco llegó. El ministro llegó a las 4:10 de la tarde a la comunidad. Eso nos incomoda de sobremanera porque creemos que la prioridad era encontrar la solución al conflicto", dijo.



Elías Farfán sostuvo que si el ministro informaba a tiempo de inconvenientes o prioridades, entonces la comunidad de Chila hubiera entendido y programado otra fecha para reunión.



