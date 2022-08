Arequipa celebra un año más de existencia en medio de la alegría por el triunfo de Melgar en Brasil | Fuente: Andina

Arequipa festeja hoy, lunes 15 de agosto, su 482 Aniversario. Desde su fundación en 1540, la denominada Ciudad Blanca ha protagonizado momentos históricos del país y ha sido cuna de personajes memorables, pero, sobre todo, tierra de notables abogados.

La fiesta no es completa

La considerada “Capital jurídica del Perú” no podrá realizar sus celebraciones al 100%, debido a que, por tercer año consecutivo, no habrá sus tradicionales festejos. Estos son la Entrada de Ccapo y el Corso de la Amistad, y su suspensión se debe a la cuarta ola de la COVID-19.

El aumento de personas infectadas en la región más importante del sur peruano ha sido significativo; por eso, las respectivas autoridades decidieron no llevar a cabo estas actividades.

Sin embargo, el evento que si se hará es la Serenata a la Ciudad, la cual será la explanada del Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa y contará con la presencia de varios artistas sobre el escenario. Además, también hay otras actividades como shows infantiles y exposición de comida típica arequipeña.

Habrá festejos en la Plaza de Armas de Arequipa por su 482 Aniversario | Fuente: RPP

¿Cómo fue su fundación?

RPP Noticias conversó con el historiador arequipeño Hélard Fuentes Pastor, quien explicó que Arequipa fue fundada con el nombre de “Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta” y estuvo a cargo del teniente gobernador español García Manuel de Carvajal.

El también escritor contó que, en primera instancia, la fundación iba a ser en el Valle de Camaná, por su cercanía al mar y el fácil acceso al Altiplano, pero finalmente se decidió que sea al pie del Misti por su clima.

La también conocida como la Roma de América es unos de los principales destinos turísticos del Perú y es un lugar obligado para los miles de turistas que la visitan año tras año.

La ciudad posee una arquitectura colonial basada en sillar, un tipo de piedra de origen volcánico, en su mayoría de color blanco. Asimismo, tiene unos paisajes hermosos en su campiña custodiada por los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu.

Hélard Fuentes Pastor es un conocido historiador y escritor arequipeño | Fuente: RPP

¿Cómo nació el sentimiento independentista en Arequipa?

Hélard Fuentes manifestó que la autodenominación de República Independiente es un simbolismo, el cual surgió durante la Guerra del Pacífico, cuando Arequipa fue la capital del Perú; Lima había sido ocupada por los chilenos.

En 1915 fue un año en el que este sentimiento independentista creció, debido a que la población local se levantó contra el Gobierno Central a causa del aumento de impuestos.

“El pasaporte arequipeño es un simbolismo y es un simbolismo que tiene una respuesta histórica y también es digamos la representación más clara de cómo una generación ha querido resistir a los cambios sociales y culturales que sobrevinieron en la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de los años 1960 y 1970”, añadió.

¿Cómo se encuentra el turismo actualmente?

RPP Noticias entrevistó al pastpresidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT), Jorge Valderrama, quien resaltó que la situación del turismo en la región es preocupante porque aún no se reactiva totalmente y la suspensión de la Entrada de Ccapo y el Corso de la Amistad fue un duro golpe al sector.

“Creo que los empresarios y los pequeños empresarios en este rubro necesitamos el apoyo, pues, de la gobernadora regional, que salga al frente, a ayudarnos porque tenemos que recuperar y reactivarnos. Somos más de 100 mil familias que necesitamos los ingresos esperados, en toda la región Arequipa”, declaró.

Jorge Valderrama es el pastpresidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT) | Fuente: RPP

El efecto Melgar

La fiesta por el 482 Aniversario se anticipó el pasado 11 de agosto, ya que el FBC Melgar logró el histórico triunfo por penales sobre Internacional de Porto Alegre en Brasil y jugará las semifinales de la Copa Sudamericana 2022.

Aquella noche fantástica, en el cual el portero Carlos Cáceda fue el héroe rojinegro tras atajar tres penales consecutivos desató la euforia en la Ciudad Blanca. Aquel día decenas de hinchas del Dominó invadieron la Plaza de Armas para celebrar la victoria de su equipo.

"He visto el partido y he sufrido en todo momento. Perú no clasificó al Mundial, pero al menos melgar está dando una alegría a todo el Perú”, dijo uno de los hinchas del Melgar.

De esta forma, el León del Sur cumple un año más de existencia. A pesar de la crisis económica y política que vive todo el país, los arequipeños festejarán su aniversario con toda la alegría posible y con muchos sueños por cumplir.