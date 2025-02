Arequipa aislada: cancelan vuelos por mal tiempo y carretera se encuentra cerrada por derrumbes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los pasajeros han mostrado su preocupación por la cancelación de los vuelos y el cierre de las vías terrestres en Arequipa. | Fuente: RPP

Decenas de pasajeros se han visto afectados por la cancelación de cinco vuelos hacia Lima y Cusco en el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa por mal tiempo.

De acuerdo con el corresponsal de RPP en la región, los vuelos cancelados son los que estaban programados para las 6:15, 6:25, 6:55 y 7:40 de la mañana con destino a la capital. Asimismo, también se ha visto afectado el vuelo que iba a partir a las 9:10 de la ‘Ciudad Blanca’ con rumbo al Cusco.

En el aeropuerto de Arequipa, se encuentran decenas de pasajeros, entre ellos niños y adultos mayores, varados con sus maletas en las salas de embarque y el counter. Esta situación ha generado preocupación entre los pasajeros.

“[Mi vuelo] ha sido cancelado. Estábamos para las 7 de la mañana hoy día y ya ha sido cancelado y nos dicen tanto para hoy día como para mañana los vuelos están cancelados. [Necesito viajar] por trabajo, [pero] no queda otro plan que irse en bus. [Tenía que estar en Lima] hoy. Estoy saliendo de descanso, de días libres y esperar un día más o dos días, es mucho, […] perdemos un día de estar con la familia, pero prefiero viajar ahora y estar mañana porque lo que nos han dicho es que mañana [también] se han cancelado los vuelos. Hay reprogramaciones, pero va a demorar”, expresó.

Asimismo, otro pasajero se mostró dubitativo, pues su vuelo tenía previsto salir para las 8:00 a.m.; sin embargo, desconocía si iba a poder despegar de la ‘Ciudad Blanca’.

“No tengo todavía conocimiento [si el vuelo saldrá]. El vuelo sale recién a las 8 todavía. A las 8 de la mañana. Usted sale para Lima. Sí. Sí, ya estoy recién voy a ver. No, todavía [no me han confirmado]. No, para hoy a las 8. A las 8”, indicó.

Situación en el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa. | Fuente: RPP

Cierre de carretera en Atico

Por otro lado, cientos de pasajeros se encuentran varados en el distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, desde la noche del último lunes debido a los derrumbes por las intensas lluvias que se han registrado en la zona.

Isabel Bravo, una pasajera que retornaba a Arequipa de visitar a su mamá que se encuentra delicada de salud, contó a RPP que se encuentra varada en el lugar desde las 9:00 p.m. y que, hasta el momento, no han recibido información sobre el reinicio del viaje.

“Estamos varados desde anoche en el peaje de Ático. Estoy desde las 9 de la noche de ayer. Me dirijo a la ciudad de Arequipa. No hay ni baño, no te quieren prestar ni los servicios higiénicos, la gente está como se puede”, expresó la pasajera.

Asimismo, la mujer pidió a las autoridades realizar la limpieza de la vía a la brevedad posible, pues aseguró que la fila de vehículos sigue aumentando y los productos en los quioscos están escaseando.

El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer Arequipa), José Luis Barrezueta, tras la coordinación con el Ministerios de Transportes y Comunicaciones, informó que ya se inició con la limpieza de la vía, por lo que los viajes podrían reiniciarse cerca a las 9:00 a.m.

Situación en Atico. | Fuente: RPP

Panamericana Sur en Camaná permaneció cerrada, pero se restableció el tránsito

Asimismo, el corresponsal de RPP informó que la Panamericana Sur se encontraba bloqueada desde el kilómetro 723 hasta el 733 a la altura del túnel de la Planchada, en la provincia arequipeña de Camaná.

El paso de vehículos fue restringido en esta parte de la vía desde las 9:30 de la noche de ayer, debido al deslizamiento de piedras, tierra y lodo de los cerros a causa de las lluvias. Ello provocó que las unidades de transporte, entre ellas buses interprovinciales, camiones y autos, se encuentren varados con dirección de sur a norte desde el puente Ocoña, ubicado en el kilómetro 781 de la Panamericana Sur.

Sin embargo, RPP conversó con algunos pasajeros, quienes informaron que la vía ya fue limpiada y se han reiniciado los viajes en este punto de la Panamericana Sur.