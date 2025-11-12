Arequipa: al menos 25 heridos son atendidos en hospitales de Camaná y Honorio Delgado tras accidente en Ocoña

Al menos 25 personas resultaron heridas tras la caída de un bus interprovincial que dejó 37 fallecidos en la carretera Panamericana Sur, distrito de Ocoña, en la provincia arequipeña de Camaná.

Así lo informó la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, desde donde señalaron que tres de los heridos son menores de edad. Asimismo, dijeron que todos recibieron atención médica en el Hospital de Camaná.

Sin embargo, luego se precisó que, de este grupo, varios pacientes fueron derivados a otros centros médicos como el Hospital Honorio Delgado, en la ciudad de Arequipa.

Traslado de pacientes

Al respecto, el director del Hospital Honorio Delgado, Rodrigo Cruz, indicó que tras el accidente se realizaron las coordinaciones para el traslado de nueve pacientes a dicho centro médico, de los cuales dos ya están recibiendo atención.

“Son dos damas, una de 30 años y la otra, niña, de 12 años (…) Estamos monitoreando a los pacientes por el área de Neurocirugía y emergencia misma”, indicó a TVPerú Noticias.

Accidente

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, cuando el conductor de un bus de la empresa Llamosas, que partió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, perdió el control de la unidad tras chocar con una camioneta y se desbarrancó.

En declaraciones a RPP, el alcalde distrital de Ocoña, Waldor Llerena, indicó que la vía en la que ocurrió el hecho es “muy accidentado” y que ya hubo incidentes similares, con víctimas mortales.

Señaló también que la carretera está señalizada y cuenta con barandas de seguridad, por lo que pidió que se investigue las circunstancias en las que ocurrió el accidente.