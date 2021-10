Presuntas irregularidades en la obra de mejoramiento del hospital Edmundo Escomel de EsSalud. | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP

La Contraloría General de la República halló presuntas irregularidades en las obras de mantenimiento del área de emergencia del Hospital I Edmundo Escomel de EsSalud, en el distrito de Paucarpata, que representan un perjuicio económico al Estado de 1 millón 82 mil soles.

El médico Juan Gallegos, denunció en RPP que en este hospital se construyeron 4 salas de operaciones que no funcionan porque no tienen tomas de oxígeno.

“El hospital tiene cuatro salas de operaciones que no funcionan porque no han sido construidas con tomas de oxígeno de aire comprimido y aspiración. Tenemos un elefante blanco, es decir espacio que no ha sido planificado adecuadamente y quienes sufren las consecuencias de estas ineptitudes, es la población”, dijo Gallegos.

Según el informe de la Contraloría, entre el uno de abril del 2019 al 30 de abril del 2021, se cometieron las presuntas irregularidades. Además, se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en nueve funcionarios, como el gerente de la Red Asistencial de Arequipa, Edilberto Salazar Zender.

Entre los hallazgos figura que la entidad pagó al Consorcio XMS 655 mil 701 soles por trabajos no ejecutados y no se le aplicó penalidades por 141 mil 950 soles ante el incumplimiento del plazo establecido en el contrato.

Además, se le otorgó un adicional del 25% por 342 mil 315 soles para la ejecución de trabajos que no estaban considerados en el contrato principal. El expediente y el plazo adicional de 60 días fue aprobado por el supervisor pese a no tener facultades, situación que generó penalidades no aplicadas por 34 mil 232 soles.

EsSalud contrató a una segunda empresa denominada Riofer S.R.L. para culminar el mantenimiento. No obstante, se consideraron metrados de partidas ya ejecutadas y pagadas al consorcio XMS por un monto de 250 mil 398 soles.

El plazo de ejecución de toda la obra era de 180 días calendario. El contrato fue firmado el 1 de abril del 2019.

