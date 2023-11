Arequipa: ¿cuáles son los efectos del déficit hídrico en la salud a causa del Fenómeno El Niño?

Lima Arequipa: ¿cuáles son los efectos del déficit hídrico en la salud por el Fenómeno El Niño?

El vocero del Colegio Médico de Arequipa, José Tanco Urday, habló sobre las consecuencias del déficit hídrico en la salud de las personas. Esto a raíz de una posible sequía y desabastecimiento de agua en la región sur a causa del Fenómeno El Niño.

En Ampliación de Noticias, el médico José Tanco explicó que una sequía afectará a los grupos etarios de mayor riesgo, que son los niños y los adultos mayores. Es por ello que las autoridades tendrán que tomar medidas para proteger a los más vulnerables.

“Nuestros niños al no consumir una cantidad de agua adecuada y al estar expuestos a olas de calor podrían sufrir deshidratación. Si es severa la deshidratación en nuestros niños puede provocar la muerte. En nuestros adultos mayores hay una pérdida de electrolitos, sodio y potasio, lo que ocasiona que el paciente entre en somnolencia y, si no se recupera o no mejora su estado, puede fallecer”, indicó el especialista sobre la situación de Arequipa.

Salas de rehidratación

El vocero del Colegio Médico de Arequipa dijo que el Ministerio de Salud debe implementar salas de rehidratación en los hospitales para atender a la ciudadanía que pueda sufrir deshidratación.

“El plan que se debe ejecutar a nivel del ministerio de Salud en la región Arequipa y en las regiones del sur del país son planes de implementar ambientes de rehidratación que inicialmente se tenían en ocho hospitales y que se han ido dejando de lado”, sostuvo.

José Tanco indicó que las olas de calor han aumentado en la región Arequipa y que la deshidratación está condicionando problemas médicos, que han aumentado en la zona.

“Es necesario que el ministerio tome en cuenta que probablemente la situación se agrave en el futuro y tiene que dar potencia a estas salas y dotarlas del equipo suficientes que puedan a ayudar a rehidratar a estos niños y adultos mayores”, afirmó el médico arequipeño.

¿Cómo son las salas de rehidratación?

El medico José Tanco contó que los hospitales tienen áreas de rehidratación, en las cuales los pacientes se les aplica una solución liquida por intravenosa para recuperarse. La dosis se aplica de acuerdo al peso de la persona.

“Los hospitales tienen salas de rehidratación y en estas tenemos cunas y camas para los niños de los diferentes grupos de edad. Se les coloca una vía y se les pasa liquido entrovenoso que es la solución polielectrolitica, y se va calculando de acuerdo al kilo de peso del niño. En el adulto mayor también dependiendo de su peso”, explicó el especialista.