Arequipa: Denuncian que Gobierno Regional invierte millones en una plaza, mientras hospital no tiene equipo electrógeno

La gestión del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, realiza una inversión de 4 millones 256 mil soles en la construcción de una Plaza Cívica en la Asociación Jardín del Colca en Yura, mientras que el hospital Goyeneche funciona con un generador de energía eléctrica de más de 30 años de antigüedad que no prendió durante la operación a un niño de 10 años que murió el pasado miércoles, denunció en RPP, el consejero regional Harbert Zúñiga.



Según la denuncia, la millonaria inversión contrasta con la precariedad en la que se encuentra el hospital Goyeneche, donde los médicos anunciaron que realizarán una pollada para comprar un grupo electrógeno.



Zúñiga advirtió que la Asociación Jardín del Colca es una invasión de terrenos que no cuenta con saneamiento físico legal, es decir, no tiene título de propiedad, por lo cual, el Gobierno Regional no debe realizar inversiones en la zona porque se configurarían los presuntos delitos de peculado y malversación de fondos.



“Es inconcebible que se inviertan cuatro millones de soles en una obra que no es esencial cuando los médicos tienen que usar las luces de su teléfono celular para hacer operaciones en el hospital Goyeneche”, dijo el consejero.



Por su parte, Fabio Niño de Guzmán, gerente regional de la Contraloría General de la República en Arequipa, dijo que han iniciado una acción de control a la obra.



“El último 6 de octubre fuimos al lugar y, efectivamente, se está realizando la obra. Vamos a determinar si esa inversión se hace en el marco de la ley. Lo que conocemos de manera preliminar es que son terrenos que no están saneados”, dijo en RPP.



El presupuesto de la obra se incrementó de 3 millones 971 mil soles a más de 4 millones, según el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.





Entre amigos



El presidente de la Asociación Jardín del Colca es Hugo Mendoza, amigo personal y consultor del gobernador Cáceres Llica. Mendoza es cuestionado porque pesan contra él dos denuncias de violencia contra la mujer, según confirmó el Ministerio Público.

La invasión de terrenos en esta zona del distrito de Yura se realizó el 2011. La asociación empezó con cerca de mil socios que eran básicamente residentes de la provincia de Caylloma y ahora son más de seis mil, reveló el propio Hugo Mendoza en su cuenta de Facebook.

El gobernador Cáceres Llica tiene un lote en Jardín del Colca, según la información que maneja el consejero Zúñiga.

“Hay un abierto conflicto de intereses en ese tipo de obras que realiza el gobernador, pero lo más cuestionable es que no se priorice el gasto en necesidades urgentes como mejorar los equipos de los hospitales”, dijo Zúñiga.

Al momento, el Gobierno Regional de Arequipa no se ha pronunciado sobre la intervención de la Contraloría y el Consejo Regional en la obra de Jardín del Colca.