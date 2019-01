Arequipa | Depositan deuda social de 250 maestros a cuentas de otras personas

Helar Gonzales es uno de los docentes afectados por el error de los funcionarios de la UGEL Sur. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

El profesor Helar Gonzales Chirinos tenía la ilusión de recibir ayer el pago de 3 mil 700 soles que forma parte de la deuda social que ganó vía judicial, el 2012. Pero cuando vio su estado de cuenta, estaba vacía. Presentó su queja a la Unidad de Gestión Educativa Arequipa - Sur (UGEL Sur) y le dijeron que por un error técnico, le depositaron el dinero a otra persona.

Son 250 maestros los perjudicados por los funcionarios de la UGEL Sur. Hay docentes como Helar Gonzales, que han esperado más de cinco años para que les paguen parte de esa deuda por preparación de clases, luto y sepelio.

“Yo obtuve mi sentencia judicial el 2012, tras dos años de presentar mi demanda. De acuerdo al cronograma establecido por el Gobierno Regional de Arequipa, me debían pagar en agosto del año pasado, pero no había presupuesto, por lo que me pidieron esperar hasta enero de este año y ahora me dicen que se equivocaron, es el colmo”, dijo indignado el profesor Gonzales.

El director de la UGEL Sur, Marco Salazar, en diálogo con RPP, dijo que hubo un error técnico en la Oficina de Planillas que provocó que los depósitos se hagan a otras cuentas.

En coordinación con el Banco de la Nación, explicó Salazar, se logró identificar a los docentes a quienes se les hizo el depósito. Ellos deberán hacer la transferencia de cuenta a cuenta, y quienes ya retiraron el dinero o no lo hagan sufrirán el descuento de su sueldo en los siguientes meses.

Salazar también indicó que ha dispuesto el inicio de un proceso de investigación para sancionar a quienes resulten responsables por este hecho.