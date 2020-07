Ambos se encontraban desde el 12 de marzo en la Ciudad Blanca. | Fuente: RPP Noticias

El pequeño Bayron de 10 años, quien cuenta con habilidades diferentes, le escribió una carta al presidente Martín Vizcarra para que lo ayude a reunirse con su madre. Él llegó a Lima junto a su padre, Jhon Silva Montes, luego de permanecer varados por más de 100 días en Arequipa.



El reencuentro fue muy emotivo, pues el pequeño a penas bajo de la avioneta corrió a los brazos de su madre. Ella muy emocionada lo recibió con un fuerte abrazo, luego agradeció a RPP Noticias por hacer posible este reencuentro.



“Solo me queda agradecerles porque lo han traído a mi hijo, luego de cuatro meses que no lo veo, además mi hijito tiene problemas de autismo, no puede estar mucho tiempo fuera de casa; por su terapia le recomendaron irse a Arequipa, pero al final se quedó y no podemos estar más tiempo separados. Me queda agradecerles a todos, gracias a la emisora de RPP”, dijo la madre.



Luego de dar a conocer su historia, el jefe de la XI Macroregión Policial, general PNP Víctor Zanabria Angulo, se comunicó con RPP para coordinar el traslado del pequeño.



El avión de la Policía partió a las 5 de la tarde y llegó hoy, miércoles 1 de julio en horas de la noche.



Padre e hijo estaban varados en Arequipa. A Jhon ya se le había acabado el dinero y estaba desesperado porque su hijo extrañaba a su madre. Ambos se encontraban desde el 12 de marzo en la Ciudad Blanca.