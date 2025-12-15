Arequipa: EsSalud investiga presunta negligencia luego de que bebé sufriera grave lesión en la cabeza

De acuerdo con las investigaciones preliminares, una mujer dio a luz a su bebé en el Hospital de Yanahuara; sin embargo, al momento en que una profesional de salud cargó a la recién nacida para acercarla a su madre, se produjo la caída y la menor impactó contra el piso.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) en Arequipa inició un procedimiento administrativo disciplinario al personal médico involucrado en la caída de un bebé que le causó una fractura en el cráneo. Este hecho se dio en el Hospital III de Yanahuara.

De acuerdo con las investigaciones preliminares este hecho se dio el pasado 16 de noviembre, cuando una mujer dio a luz a su bebé en dicho establecimiento de salud; sin embargo, al momento en que una profesional de salud cargó a la recién nacida para acercarla a su madre, se produjo la caída que impactó al menor contra el piso.

Ante la gravedad de la lesión, la menor fue trasladada y operada al día siguiente en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. Posteriormente, permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Central, desde donde fue dada de alta tras dos semanas de hospitalización.

EsSalud señaló que se realizaron reuniones con el servicio de Neonatología para reforzar los protocolos de seguridad del paciente, además de brindar acompañamiento y apoyo a los padres de la menor.