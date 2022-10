Según reveló la tía del menor, la Comisaría de Alto Selva Alegre no quería aceptar la denuncia por desaparición | Fuente: Andina / referencial

La familia de José María Huamaní Aquino, un adolescente de 17 años que desapareció el último 9 de octubre, se encuentra desesperada al no tener noticias de su paradero desde hace casi un mes.

Según señaló a RPP Noticias Estefany Gabriela Hualpa, tía del menor, su sobrino llegó de trabajar aquel domingo y salió a comprar comida para un perro que había rescatado ese día.; sin embargo, nunca regresó a su hogar.

"No querían recibir la denuncia"

Además, según dijo, los agentes policiales de la Comisaría del Alto Selva Alegre se negaron a recibir la denuncia de desaparición del menor alegando que "es común" que los adolescentes se "fuguen" de sus casas.

“Al día siguiente, fuímos a la comisaría, porque para nosotros era muy raro que José María no venga, él siempre ha llegado a la casa a dormir. Fuimos a la comisaría y no nos querían aceptar la denuncia. Nos decían que era normal, que iba a regresar. Pero no es normal, porque mi sobrino siempre ha llegado. Nosotros hemos insistido para que se haga el acta de la denuncia (...), no la querían aceptar, solo nos decían ‘ya va a regresar, es normal en los jóvenes de 17 años’, relató.

Asimismo, según Hualpa, las investigaciones del caso recién iniciaron 4 días después de haber puesto la denuncia y, hasta el momento, la Policía no ha podido encontrar pistas de su paradero.

"Nos aceptaron la denuncia y después de 4 días nos dan una respuesta. Me dicen que están haciendo las investigaciones, que quiénes son los amigos. Recién me empiezan a hacer consultas, me dicen que tenían que ir a casa de sus amigos, ver quiénes lo han visto. Nosotros ya hemos ido a casa de los amigos y nadie sabe nada", afirmó.

En ese sentido, resaltó que un oficial llamado Christian Lozano Valdivia insistía en que el menor "se ha escapado de su casa".

"Pero él no se ha escapado porque aquí está su celular, aquí está toda su ropa. Él se ha ido tan cual como llegó de trabajar", subrayó Hualpa.

José María Huamaní Aquino se encuentra desaparecido desde el pasado 9 de octubre | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

"Extraña desaparición"

Según relató la tía del menor, las circunstancias en que desaparició son sumamente extrañas pues el adolescente no se llevó su celular y solo había salido a comprar en compañía del perro que rescató.

"Él llegó a casa a eso del mediodía, yo le abro la puerta y él traía en brazos a un perrito. Yo le digo: ‘¿José María y ese perrito?’ y él me dice ‘tía, lo atropellaron, no lo podía dejar’ (...) José María alistó al perrito, lo limpió, se lavó las manos y me dice: ‘tía, voy a ir a comprar comida para el perrito’. Él sale con el perrito y, desde ahí, ya no lo vi más a mi sobrino”, explicó.

Además, la zona cercana a su vivienda no cuenta con cámaras de seguridad habilitadas, por lo que no saben en qué circunstancias pudo haber desaparecido su sobrino.

La familia del menor señaló que es de tez trigueña, cabello negro, mide 1.68, tiene nariz recta y contextura delgada. Pidieron que cualquier información puedan hacerla al teléfono 943 546 233.