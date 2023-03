Gobierno declara el estado de emergencia en 25 distritos de la región Arequipa por las intensas lluvias

La medida regirá por 60 días. | Fuente: RPP/imagen referencial

El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 25 distritos de la región Arequipa, afectados por fuertes lluvias, huaicos, activación de quebradas y derrumbes, que vienen causando daños a la salud de las personas y a las viviendas, según el Decreto Supremo 030-2023-PCM publicado en las Normas Legales del diario El Peruano.

¿A qué zonas alcanza esta medida?

En la provincia de Arequipa, la medida solo alcanza al distrito arequipeño de Hunter, pese a que otros distritos como Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero y Socabaya, quedaron más afectados por el fenómeno natural.

En la provincia de Caravelí, la declaratoria de emergencia alcanza al distrito de Jaqui.

En Castilla a los distritos de Aplao, Ayo, Hachas, Chilcaymarca, Huancarqui, Orcopampa, Tipan, Uñon y Viraco.

En Caylloma a los distritos de Callalli, Chivay, Coporaque, Ichupampa, Tuti y Yanque. En Condesuyos a los distritos de Andaray, Río Grande, Salamanca y Yanaquigua.

Mientras que en la provincia de La Unión, la medida llega a los distritos de Corahuasi, Quechualla y Tomepampa.

Senamhi informó mediante un comunicado que las lluvías de intensificarán hasta el martes próximo, por lo que piden a las autoridades tomar medidas de prevención.

Ciclón Yaku no se transformará en un huracán

Raquel Loayza, ingeniera meteorológica del Senamhi, descartó en RPP Noticias cualquier posibilidad de que el ciclón Yaku se convierta en un tifón o un huracán.

"No podría pasar, porque el agua se está calentando solo en esa zona (costa norte), y tenemos la Corriente de Humboldt que es fría y que, aunque por ahora se ha corrido hacia el sur, no podría generarse. Para convertirse en un tifón o huracán (…) no tendría los medios de otras zonas que realmente son cálidas", explicó.

La especialista indicó que actualmente en nuestro país hay condiciones similares a las de zonas tropicales, pero existen diferencias, como la velocidad de los vientos, que descartan cualquier posibilidad de una derivación a tifón.

"Este ciclón no es de las mismas características que uno tropical. Si se acerca un poco más hacia nuestras costas ya se debilita, porque el agua solo está cálida en la parte norte. En la parte de Lima, todavía el agua está neutra", agregó.