Según informaron las especialistas, lo que sucede en nuestro país no es el tipo de ciclón que ocurre en regiones tropicales | Fuente: Andina / Composición RPP Noticias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre la presencia del ciclón Yaku frente a la costa norte y centro del Perú, y detalló que se trata de un fenómeno "de características tropicales no organizado" que incide en las condiciones de lluvias extremas en el norte del país.

Al respecto, un amplio sector de la opinión pública ha asociado dicho ciclón con otros que suelen afectar zonas tropicales del mapa mundial con catastróficas consecuencias.

Pero, ¿realmente estamos entendiendo lo que significa el ciclón Yaku y los efectos que puede desencadenar en nuestro país?

"No está ocurriendo lo mismo que pasa en el Caribe"

La meteoróloga Elizabeth Silvestre, presidenta de Inclima y exdirectora del Senamhi, subrayó que el país se encuentra frente a un ciclón, pero no de la misma forma como ocurre en el Caribe.

"Lo que no se puede hacer es decir que está ocurriendo un ciclón y la gente lo asocia con lo que normalmente escuchamos de lo que ocurre en el Caribe: huracanes, tifones, tormentas, lo cual no es correcto", explicó.

En ese sentido, señaló que se trata de un "aspecto técnico", de un sistema de "baja presión de giro en sentido horario" vinculado al calentamiento de la temperatura superficial del mar.

"Nosotros estamos en la ocurrencia de un aspecto técnico de circulación horaria denominada ciclón, que es una baja de presión. Por lo tanto, hay nubes convectivas y precipitaciones continuas, en algunas horas intensas, pero son contínuas", indicó.

La especialista resaltó que es "importante aclarar que hay conceptos técnicos", bajo los cuales se debe entender que "las zonas de baja presión, que tienen una circulación horaria, se les denomina ciclón" y que eso es "lo que está ocurriendo en la zona norte del país".

"Exactamente, hay una zona de baja presión que, naturalmente, tiene una circulación ciclónica y por eso se están generando estas precipitaciones altas en la zona norte: Piura, Tumbes y, ahora, Lambayeque. Lo que sucede es que toda zona de baja presión genera precipitaciones; y si estamos aún en la zona tropical -donde tenemos una región denominada zona de convergencia intertropical, que son nubes altamente convectivas- entonces se va a generar precipitación", sostuvo.

Respecto a lo que se puede esperar del fenómeno para los próximos días, la exdirectora del Senamhi señaló que las precipitaciones continuarán hasta, por lo menos, el próximo 13 de marzo.

"Hace una semana, se pudo alertar la ocurrencia de estas lluvias hasta el día 11 (de marzo). Hoy, podemos decir que, hasta el 13 vamos a tener lluvias intensas de larga duración en algunos casos, otros van a bajar (...) Lo que hay que hacer es que, en temas de prevención, eventos extremos deben ser acompañados de manera continua en la orden de días, horas y minutos, porque la ciencia ha desarrollado tecnología que nos permite monitorear estos eventos hasta en la escala de minutos", afirmó.



"No podría transformarse en un huracán"

Por su parte, Raquel Loayza, ingeniera meteorológica del Senamhi, descartó cualquier posibilidad de que el ciclón Yaku se convierta en un tifón o un huracán.

"No podría pasar, porque el agua se está calentando solo en esa zona (costa norte), y tenemos la Corriente de Humboldt que es fría y que, aunque por ahora se ha corrido hacia el sur, no podría generarse. Para convertirse en un tifón o huracán (…) no tendría los medios de otras zonas que realmente son cálidas", explicó.

"Este ciclón no es de las mismas características que uno tropical. Si se acerca un poco más hacia nuestras costas ya se debilita porque el agua solo está cálida en la parte norte. En la parte de Lima, todavía el agua está neutra (…) No puedo estar incursionando como un huracán que viaja y se conecta a tierra", agregó.

En ese sentido, indicó que actualmente en nuestro país hay condiciones similares a las de zonas tropicales, pero existen diferencias, como la velocidad de los vientos, que descartan cualquier posibilidad de una derivación a tifón.

"La temperatura del agua de mar es idéntica, el giro en nuestro hemisferio es horario; pero lo que no tenemos como ellos es la intensidad de los vientos. Un huracán o un ciclón tropical tiene una intensidad mayor de 120 km. por hora. Nosotros tenemos nuestros 40 a 45 km. por hora. Entonces, nuestros vientos no son como los de un huracán. Por eso es que al ciclón Yaku se le ha puesto ‘no organizado’", precisó.

Respecto a la duración de este fenómeno climático, la ingeniera del Senamhi estimó que continuará hasta, por lo menos, el 15 de marzo y que afectará también la sierra central del país.

"Nosotros tenemos un aviso hasta el 11 de marzo en el cual están involucradas 8 regiones que presentarán lluvias extremas (…) A partir del 11 (…) Yaku todavía tendrá giro, pero se alejará un poco hasta el oeste", señaló.

"También estará afectando la parte de la sierra central del Perú, donde hay una cosa bastante diferente: aparte de la humedad de la parte del Pacífico, también tenemos las lluvias estacionales en diferentes niveles de la atmósfera y la humedad de la serranía", añadió.