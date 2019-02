Arequipa | Habla la mujer agredida, Elena Viza: “Lo que más me dolió fue que se refirió a mis hijos”

El gobernador Elmer Cáceres Llica visitó a la mujer agredida para darle su apoyo. | Fuente: Facebook

Elena Viza Choquecondo, la obrera que fue víctima de agresiones físicas, verbales y de racismo por parte de la ingeniera Zuleika Alatrista, contó a RPP lo que vivió el fin de semana en la Variante de Uchumayo de la ciudad de Arequipa.

Ella permanece en su vivienda en el Cono Norte de la ciudad, con descanso médico debido a las lesiones en su pie derecho por el atropello.



“Todavía no puedo caminar bien, me duele al pisar, cojeando estoy. Ayer todo el día en la cama y anoche con frotaciones ya me recuperaré”, dijo Viza.



Contó que más allá de los golpes con un palo que recibió y los insultos racistas, lo que más le duele son las palabras contra sus hijos.



“Lo más doloroso es el maltrato psicológico hacia mis hijos también”, dijo Viza.



La obrera negó haber agredido a Zuleika Altrista y dio su versión de lo ocurrido.



“Yo dejé pasar un bus al lavadero de carros, puse el tambor y ella (Alatrista) quería pasar, le dije que no podía… aceleró y me pisó, por lo que golpié el carro, no a ella, sino al carro. Luego, mientras me agarraba el pie de dolor, sentí que golpeaban la espalda con un palo y era la señora”, dijo Viza.



Agregó que no respondió con violencia porque sus padres le enseñaron a no hacerlo. Ahora tiene miedo que algo le pase a ella o a su familia por lo que pedirá garantías.



“Tengo temor, miedo con la forma como me ha tratado. El mismo video habla cómo me ha maltratado mucho”, indicó Viza



La trabajadora acudió hoy a la comisaría de Sachaca a dar su manifestación sobre lo ocurrido.



Su agresora, Zuleika Alatrista, también fue a dar su declaración a las 08:30 horas, pese a que estaba citada para las 10:00 horas, de esta forma evitó el contacto con la prensa.