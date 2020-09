El exgerente regional de salud agradeció a las instituciones públicas, privadas y religiosas. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Archivo

El médico Gustavo Rondón Fudinaga, quien se desempeñó como jefe del Comando regional COVID-19 de Arequipa desde el 24 de julio, renunció a través de una trasmisión de Facebook y aclaró que su salida está ligada a motivos personales.



“No vamos a participar en las elecciones que se aproximan, quiero dejar claro a esas personas que no tienen una visión clara sino oscura de las cosas que no hemos tenido un sueldo o remuneración que podría ser un motivo de asumir un cargo. Lo hemos hecho con todo el cariño y toda la vocación por nuestra salud”, manifestó a través de la página del comando.



El también exgerente regional de salud agradeció a las instituciones públicas, privadas y religiosas que apoyaron su gestión durante la pandemia. Rondón manifestó que ha cumplido con los objetivos propuestos y que su trabajo como jefe del Comando generó que pase mucho tiempo lejos de sus seres queridos.



Días antes de su renuncia, Rondón Fudinaga se mostró en desacuerdo con varias decisiones de las autoridades locales y nacionales para reactivar la economía. Cuando el alcalde provincial Omar Candia Aguilar anunció que el transporte público tenía autorización para usar el 100% de sus asientos, el médico dijo estar en contra porque ello podría propiciar un rebrote de contagios.



También dijo que fue un riesgo levantar la cuarentena focalizada en Arequipa para entrar a la tercera fase de la reactivación económica, medida que fue oficializada por el presidente Martín Vizcarra.



Javier Gutiérrez, decano del Colegio médico, dijo en RPP que el Comando regional COVID-19 debe desactivarse porque no tiene ninguna utilidad ni autoridad para tomar decisiones sobre el manejo de la pandemia. Además, informó que 28 médicos fallecieron a causa de la enfermedad y hay 334 contagiados.



En Arequipa hay 127 mil 18 casos positivos de la enfermedad, 2 mil 67 fallecidos y 111 mil 717 personas recuperadas, según el último reporte de la Gerencia regional de salud.