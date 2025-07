Arequipa: mineros artesanales de Secocha renuncian a la Confemin por falta de representación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un grupo de al menos 7 mil mineros artesanales de la base minera de Secocha, ubicado en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia arequipeña de Camaná, renunciaron a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), presidida por Máximo Bécquer.

La decisión se debe a la falta de gestión efectiva de dicha organización, según informó a RPP Dante Estofanero Mamani, presidente de las labores mineras base Secocha.

El dirigente explicó a este medio que la Confemin ha politizado las mesas de diálogo, porque no atiende la problemática específica de cada base minera —particularmente las del sur del país— y que la Confemin agrupa a los mineros artesanales con mineros ilegales, especialmente los que operan en la selva y causan daños al medio ambiente como la destrucción de ríos y bosques.

"Si no tienen base, ¿cómo a nosotros nos puede dirigir? Tampoco somos corderitos para seguir andando para acá o para allá. No podemos trabajar de esta manera y no sabemos si tienen base los señores que dirigen Confemin. Ya no nos representa y nosotros vamos a buscar que la base más grande de la región de Arequipa sea considerada", declaró a RPP.

Pese a la renuncia a la Confemin, Estofanero señaló que los mineros de Secocha continuarán participando en las mesas de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Además, anunció que el próximo 17 de agosto, un grupo de funcionarios de la Dirección Nacional de Formalización Minera visitará la zona para dar seguimiento al proceso de formalización.

Situación en el sur

Por el momento, los mineros artesanales no contemplan bloqueos en la carretera Panamericana Sur, aunque advirtieron que mantendrán su demanda de formalizar los mil 168 Reinfos (Registros de Información de Formalización Minera) que se encuentran actualmente activos.