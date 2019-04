Todo fue grabado por un testigo. | Fuente: RPP

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a una mujer -no identificada- que en estado de ebriedad estaba realizando disturbios en un centro comercial de Arequipa.

Al ser intervenida, la mujer, de forma desafiante, sacó su celular y empezó a grabar a los agentes. A uno de ellos lo tildó de “brochudo”, por sus bigotes, y comenzó a hacer mofa de la autoridad.

“Señor, ahorita le afeito el bigote. Para que se ría un poco mi hija. Un saludo para la beba, para el bigotudo”, dijo la mujer mientras sostenía su smartphone.

Pese a que los agentes la conminaron a detener las ofensas y ha retirarse del lugar, la mujer continuó con su actitud. “Puedo retirarme si me da la gana y no porque ellos quieren. No estoy haciendo desorden ni nada”, dijo desafiante.

Ante esto, un par de agentes femeninas la intervino y la trasladó a la comisaría, donde será procesada por desacato y resistencia a la autoridad.