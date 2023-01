Pacientes se ven obligados a llevar una galonera para disponer de agua en cilindros | Fuente: RPP Noticias

Los pacientes y el personal médico del Hospital Goyeneche, el más antiguo de Arequipa, están al borde de una crisis sanitaria debido al colapso del sistema de agua y desagüe producto de las constantes lluvias que se registran en dicha región.

Ante ello, para hacer uso de los servicios higiénicos, los pacientes deben llevar galoneras al nosocomio para hacer uso del agua dispuesta en cilindros a la entrada de los baños.

Pacientes indignados

La gran incomodidad que viven los pacientes a causa de esta situación la expresó una ciudadana proveniente de Mollendo, quien, en diálogo con RPP Noticias, indicó que los baños ya se encontraban en mal estado antes del colapso por las lluvias

"Los baños están totalmente descuidados, hay una laguna allá adentro. Me he tenido que arremangar los pantalones porque sino se iban a mojar. No puede ser que esté así de descuidado el baño del hospital, que es un sitio que debe estar bien desinfectado", sostuvo.

La paciente agregó que tiene 76 años y que, incluso, debe cargar la puerta para que no se desprenda al momento de ingresar a los servicios higiénicos.

"Yo soy una persona vulnerable (...) y he venido por otras cosas y cuando me urge entrar al baño no se puede", recalcó.

Sala de operaciones afectada

Las constantes lluvias también han ocasionado que la Sala de Operaciones N° 01 del nosocomio deje de funcionar un día debido a la filtración de agua en el techo.

Ante ello, el director del Hospital Goyeneche, Carlos Caracela Mamani, explicó que su gestión estaba tomando medidas frente a la situación.

“Los desagües han sido obstruidos por las lluvias, porque ha entrado por todos lados el agua. Estamos haciendo una ribera (…) para que fluya mejor. Estamos haciendo un proyecto para que se construyan nuevas áreas de servicios higiénicos", indicó.

A su vez, pidió al Gobierno central que disponga la construcción del nuevo centro médico.