Arequipa Arequipa: pacientes denuncian falta de médicos y medicinas en hospital de EsSalud

Un grupo de pacientes asegurados del Hospital Carlos Seguín Escobedo, de la ciudad de Arequipa, realizó un plantón en protesta por la falta medicamentos y doctores para acceder a una cita.

En conversación con la Rotativa del aire de RPP, un usuario del servicio de salud aseguró que lleva meses intentando sacar una cita en el hospital, a pesar de ser el más importante de la región.

"Muy malo. Acá la gente se muere. No nos dan cita. Uno quiere ir a traumatología, no hay cita. Hacerse ver del estómago, no hay cita. O sea, dónde están los médicos. Pago mi seguro y dónde están los médicos. Este es un problema del gerente de Salud que está actuando mal. Yo necesito hacerme ver en traumatología y no existe cita", indicó el paciente.

Ante las denuncias, representantes del centro médico reconocieron la falta de profesionales de la salud y de medicamentos, pero se comprometieron a solucionar el problema lo antes posible.

Madre necesita aparato médico para salvar la vida de su hija en UCI

Por otro lado, una madre de familia pidió apoyo para conseguir un aparato médico que requiere su hija de tres años, quien se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Regional Honorio Delgado.

Se trata de una cánula de traqueostomía Número 5 con cuff, la cual se encuentra escasa en los centros médicos, farmacias y laboratorios de Arequipa.