Los padres de una adolescente con leucemia piden ayuda para continuar su tratamiento en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur de Arequipa.

Yda Luz es una adolescente de 15 años que fue diagnosticada con leucemia hace cuatro y desde entonces lucha para superar la enfermedad. Para continuar su tratamiento, se requiere que nueve personas le donen plaquetas y aféresis, dijo su padre Mariano Gutiérrez, quien pide ayuda para salvar a su hija.

“Ya no tengo nada de dinero porque se me acabó. Debido a esta pandemia lo peor hemos pasado. Años atrás yo podía comprar medicamentos porque trabajaba, ahora ya no puedo. Hasta he vendido todo mi vacuno. Mi hijita ya está cuatro meses en el IREN”, expresó.

Su padre contó que hace cuatro días la menor fue sometida a una última quimioterapia, pero su salud no mejorará sino continúa con el tratamiento que mensualmente llega a costar hasta seis mil soles.

La familia tuvo que dejar su natal Orurillo, distrito situado en la región Puno, para acompañar a la menor de tres hermano para recibir el tratamiento de su enfermedad en la “Ciudad Blanca”.

Debido a la pandemia, la familia de la menor no lo ha pasado bien, incluso tuvieron que vender todo su ganado para solventar los gastos del tratamiento. A eso se suma, que la adolescente fue diagnosticada con la COVID-19 antes de ser internada en el IREN Sur, pero felizmente a esa enfermedad sí le ganó la batalla, manifestó Gutiérrez.

Cualquier persona que desee ayudar puede comunicarse a los números de RPP Noticias o al Rotafono de RPP, 01-438-8008 o 054-391059