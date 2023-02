Una mujer y su hija observan los daños en Secocha, en Camaná, tras la caída de un huaico. | Fuente: AFP

Los daminificados de Secocha, en el distrito Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, región Arequipa, solicitan apoyo psicológico para los niños afectados por el huaico del útimo domingo.

Son aproximadamente unos 200 niños que duermen una parte del denominado cerro 'Antena' y que todos los días recuerdan el deslizamiento de lodo y piedra.

A través de RPP Noticias, Nelly Huillca, madre de dos hijos, pidió apoyo al Colegio de Psicólogos del Perú o al Ministerio de Salud para los niños y que superen los traumas del huaico.



"Psicológicamente, todos los niños han pasado este trauma, están mal, no pueden dormir y cosas así les están sucediendo. Quisiera que nos apoyen, no sé si habría algún psicólogo para los niños que realmente están muy mal, no están como deberían ser, en las noches no duermen, sienten miedo", dijo.

Cifras en Secocha

De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el número de fallecidos ascendió a 16, 13 de ellos son pobladores de la localidad de Secocha y los otros 3 producto del accidente vehicular registrado en la zona.

Además, se registró 4 320 personas afectadas, 20 desaparecidas, y 1 065 viviendas perjudicadas. Asimismo, se reportó 5.6 kilómetros de camino rural afectado.

Asimismo, los congresistas Jaime Quito (Perú Libre) y Edwin Martínez (Acción Popular) solicitaron que el Gobierno declare en emergencia a toda la región Arequipa por la caída de huaicos, que han ocasionado muertos, heridos y daños materiales; como en Secocha.

