El lugar donde se hicieron los entierros ocupa un área de 10 mil metros cuadrados. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Archivo

Al menos cuatro mil tumbas que se ubican en el cementerio La Apacheta, el más grande de Arequipa, podrían ser retiradas debido a que el camposanto superó su capacidad para albergar más nichos.



Carlos Delgado Román, presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública, dijo que las tumbas se encuentran bajo tierra y no están organizadas en pabellones, incluso, algunos no tienen la placa para identificar al difunto.



El funcionario dijo que el lugar donde se hicieron los entierros ocupa un área de 10 mil metros cuadrados. “Vamos a ordenar y por otro lado la finalidad es ampliar la capacidad del cementerio para albergar más nichos”, manifestó.



Delgado informó que la relación de fallecidos que se encuentran comprendidos en este grupo será publicada dentro de un mes en diferentes periódicos de circulación local y en la plataforma de Facebook de la institución para que los parientes puedan regular la situación de los sepulcros.



Los restos de aquellas tumbas que no tengan nombres serán exhumados cumpliendo los protocolos que exige el Ministerio de Salud y posteriormente serán guardados en osarios.



En La Apacheta se han sepultado a más de 300 mil personas, según datos de la administración del camposanto. Las tumbas albergan a diferentes personajes ilustres de la historia de Arequipa, entre los que resaltan; el poeta Mariano Melgar y su amada Silvia, el músico Luis Duncker Lavalle, Juan Manuel Polar, entre otros.