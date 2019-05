Taxista devolvió casi 4 mil soles a una pasajera que olvidó el dinero en el auto. | Fuente: RPP

Diego Perales Velarde (28), quien trabaja como conductor en una empresa de taxis de Arequipa, devolvió S/ 3,900 a una pasajera que olvidó el dinero en el asiento del copiloto.

Antonieta de Espiquel (45) había participado de un reencuentro de su promoción de colegio en un local del cercado de Arequipa. Cerca de la medianoche abandonó las instalaciones junto a sus dos menores hijas y una de sus amigas, y abordaron el vehículo.

El taxista dejó a Espiquel en la calle Chullo, sin percatarse que el dinero había caído debajo del asiento del copiloto, y continuó la carrera hacia un centro comercial ubicado en el distrito de Paucarpata para dejar a su amiga.

Al llegar a su vivienda, Antonieta se percató de que no tenía el dinero entre sus pertenencias y se comunicó con su amiga, quien a su vez llamó a la empresa y lograron ubicar al joven que realizó el servicio.

“La señora se comunicó conmigo, y le dije que me espere unos minutos, revise el auto y encontré el dinero debajo del asiento del copiloto”, comento Diego Perales, quien realizó otras seis carreras sin percatarse que el dinero se encontraba en su vehículo.

“Lo que se hace no es nada del otro mundo, sino que no estamos acostumbramos a hacer las cosas bien, por eso es que se ve de esta manera, pero no es nada fuera de lo normal”, agregó. El conductor comentó que espera trasmitir los valores que le enseñaron sus padres, a sus dos hijos, “Siempre hay que ser honestos y respetar a los demás”.