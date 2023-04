Arequipa: vecinos denuncian amenazas de muerte de proxenetas y trabajadoras sexuales

Vecinos del Cercado de Arequipa ivocaron la presencia de la Policía para erradicar la inseguridad en la zona. | Fuente: RPP

Los vecinos de la urbanización Pablo Sexto y Campiña Dorada, en el Cercado de Arequipa, denunciaron que reciben amenazas de muerte de proxenetas y trabajadoras sexuales, en su mayoría de nacionalidad extranjera.

Refieren que desde que llegaron grupos de ciudadanos extranjeros a instalarse en la avenida Los incas y la avenida Vidaurrazaga, donde se practica la prostitución clandestina, la inseguridad se ha incrementado.



Los vecinos señalan que estos proxenetas y trabajadoras sexuales tocan el timbre de sus viviendas para hostigarlos y los amenazan de muerte cada vez que intentan desalojarlos de esta zona de Arequipa.

"Es algo intolerable"

Por tal motivo, los vecinos realizaron este viernes un plantón para exigir a la Policía Nacional del Perú y a la autoridad municipal que continúen con operativos para erradicar a este grupo de personas y fiscalizar los hoteles de la avenida Los Incas.

"Hace algunos meses salir a las 7 o 8 de la noche para comprar un refrigerio, un pollo a la brasa o una salchipapa era algo normal. Hoy en día salir a las 7 de la noche es prácticamente algo peligroso. Es algo intolerable. Anteriormente habían 15 o 20 meretrices, ahora ya se cuenta como 60 o 70. Si esta situación no es controlada por las autoridades, entonces se va a escapar de sus manos", dijo un morador.



Los vecinos indicaron que el año pasado se reportaba entre 20 a 30 venezolanas, que se dedicaban a la prostitución, hoy se duplica este número. Invocaron la presencia de la Policía para erradicar la inseguridad en la zona.



